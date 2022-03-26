導演柯孟融衣錦還鄉回到故鄉高雄謝票。（牽猴子提供）

恐怖片《咒》連續8日強勢霸佔全台票房冠軍寶座，自上映以來話題延燒、口碑沸騰，第二週更逆勢上漲，其中票房最高的戲院就在導演柯孟融的故鄉高雄，他昨（25日）特別回到高雄謝票，映後一開場就說自己是高雄人，引起全場觀眾拍手歡呼叫好，有觀眾熱情大喊：「導演好帥！」而該片全台累積票房已破5200萬，有望成為今年國片票房冠軍。

導演柯孟融昨天衣錦還鄉回到故鄉高雄謝票，現場連續三個場次熱賣完售，導演一進戲院看到滿場觀眾，既興奮又緊張地說：「好久沒回高雄了！很感謝高雄的朋友喜歡《咒》，我也一直很喜歡高雄。」他也分享自己高中時會偷偷翹課去的那些電影院，想起每天泡在裡面的時光，這次能帶著自己拍的電影來高雄，內心非常激動。

《咒》啟發自高雄發生的一起真實事件，映後時許多觀眾害怕地舉手發問：「電影到底是不是真的？」柯孟融強調，電影裡的宗教、手勢等都是自己創作出來的，至於那起真實事件的後續發展，導演說自己也怕得不敢繼續查下去。電影中超級洗腦的咒語「火佛修一 心薩嘸哞」也被kuso做成長輩圖，網友嗨翻馬上傳給自己的爸爸媽媽，直說太實用了。