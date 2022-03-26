俄羅斯攻擊烏克蘭已將近一個月，俄羅斯總統普丁面對國際制裁仍不為所動。針對普丁的命盤，命理師林海陽從推背圖得到一個卦象「一二三四，無土有主；小小天罡，垂拱而治」，她認為，這個卦象讓人感到非常驚悚；普丁是寧可戰死沙場，也不願退讓。她甚至預言，普丁快走到絕境。

林海陽26日在YouTube官方頻道表示，她從推背圖分析，普丁現在是癸卯運走蠱卦，讖日︰「一二三四，無土有主；小小天罡，垂拱而治」，卦象中的「一二三四」代表很多小孩子都沒有爸媽了。

林海陽接著指出，「若逢木子冰霜渙，生我者猴死我雕」，意指普丁快走到絕境。卦象中接著提到，金聖歎︰「此象有一李姓，能服東夷，而不能圖長治久安之策，卒至旋治旋亂，有獸活禽死之意也。」也就是指你死我活，要多少人陪葬。

林海陽表示，現在美國把手伸入烏克蘭，引發俄羅斯不滿，俄羅斯總統普丁要求不要蠱惑周邊國家加入北約、歐盟，因為普丁害怕，沒有安全感。從整個卦象來看，對普丁極其不利，經濟制裁對俄羅斯來說，可說非常慘；而美國不敢真正介入戰爭，是怕俄羅斯發射核彈。這卦象讓人非常驚悚，普丁現在是癸卯運，一定要經過這場戰役，「一口東來氣太驕，腳無履首無毛」，意指沒有頭髮，代表可能沒有頭了；「氣太驕」代表他的氣已經壓不住了，他覺得自己夠大夠強。林海陽甚至認為，普丁的眼神有點凶狠，他是寧可戰死沙場，也不願退讓。