台中市消防局派遣8人前往救援，並以人力背負3個多小時，晚間順利下撤至登山口。（台中市消防局提供）

台中市和平區26日發生山難，林姓女子在八仙山摔傷，右小腿疑骨折無法行走，台中市消防局派遣8人前往救援，並以人力背負3個多小時，晚間順利下撤至登山口，送往醫院救治。

台中市消防局指出，今日11時29分獲報，和平區八仙山4.8K處，62歲林姓女子摔傷，右小腿疑骨折無法行走，派遣谷關、和平分隊等三梯次共計8人前往協助救援，由谷關分隊長張凱閔帶隊。

搜救人員下午3時52分接觸傷者，給予包紮固定，以人力背負方式下撤至登山口，晚間7時46分抵達登山口後，送往東勢農民醫院就醫。