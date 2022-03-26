俄烏戰爭持續達1個月，戰火紛飛引發台灣各界對戰爭和兩岸局勢變化的憂慮。《美麗島電子報》董事長吳子嘉26日搶先公布兩岸關係相關民調，民調結果顯示，大部分台灣人仍不認為兩岸終須一戰(55.9%)；同時，有超過半數(59.1%)民眾認為美國重視台灣。

吳子嘉26日晚間在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中，公布《美麗島電子報》近期針對兩岸問題所進行的系列民調結果，民調結果顯示，「以目前兩岸關係而言，中國大陸動用武力侵犯台灣可能性」的部分，有55%民眾認為不可能，有37.4%認為可能。吳子嘉指出，和上次調查比，認為大陸不可能武力犯台的民眾降低9個百分點，認為大陸可能武力犯台的民眾則增加約13個百分點。

在「解決中國大陸和台灣政治爭議，兩岸最終難免會有軍事戰爭」的部分，民調顯示，有55.9%民眾不同意，35.9%同意。吳子嘉發現，相關民調顯示，兩岸最和平的時候落在2004年前總統陳水扁當政時，當時有62.2%民眾認為不會有戰爭，25.2%認為會有。

同時，該民調也詢問民眾，「避免被中共統一，每人都該付出一切生命代價甚至犧牲生命」，結果顯示，有48.9%民眾表示認同，44.8%表示不認同。而這項民調在2021/4進行調查時，則有45.2%民眾認同，48.6%不認同。

至於「美國政府重不重視台灣」的部分，民調顯示，有59.1%民眾認為美國重視台灣，34.3%認為美國不重視台灣。此外，有網友問吳子嘉，應該要針對是否願意為台獨打仗進行民調，而吳子嘉則回答，這類民調以前已經調查過，他估算願為台獨而戰者大概在3%-5%左右。