農曆3月各媽祖廟陸續舉辦媽祖進香、出巡繞境活動，熱鬧滾滾，角逐大里霧峰區民進黨市議員初選的張芬郁，參加新興宮謁祖進香哨角隊團練，她就讀曉明女中時可是鼓號樂隊，以吹羅馬號的功力吹起哨角，架式十足，連團員都誇她勇氣可嘉、一鳴驚人。

中市大里區新興宮將前往新港奉天宮謁祖進香，哨角隊展開團練。張芬郁今天表示，她就讀國中時曾是曉明女中鼓號樂隊，負責吹羅馬號，對樂器吹奏尚存記憶，丈夫簡肇棟替她報名哨角隊團練。

張芬郁說，經哨角隊長考核認為，她抓得住訣竅，只是不熟練，允許她加入團練，昨天晚上她到場練習，由哨角隊大師兄指導。

張芬郁參加團練後分析表示，羅馬號有5個音、哨角只有高低2音，吹哨角必須中氣十足、丹田有力，她太久沒練習，吹得滿頭大汗，尤其是吹高音非常吃力。

哨角隊隊長林俊隆表示，哨角隊的任務是開路驅邪，宣示主神即將到來，吹奏時須將哨角平舉，上抬再降下，必須運用丹田力氣，單靠蠻力亂吹是無法吹出威嚴氣勢。