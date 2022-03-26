美國軍事專家指出，根據第三方獨立觀察網站紀錄，自俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發動全面入侵以來，烏克蘭已損失77輛戰車，但卻繳獲至少125輛俄軍戰車，導致其戰車總數甚至可能比開戰前還要多，且有機會改由烏軍操作重返戰場，「以其人之道，還治其人之身」。

美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）在《富比世》（Forbes）表示，根據依靠實際影像證據追蹤雙方軍事裝備損壞狀況的第三方獨立觀察網站Oryx，烏克蘭軍方目前已損失77輛戰車，其中26輛被摧毀、9輛被拋棄、40輛遭俄軍繳獲。

但相對來說，俄軍戰車的損失數量卻高達297輛，其中126輛被摧毀、4輛損壞、42輛被拋棄、125輛成為烏克蘭的戰利品，許多甚至是被一般民眾用民用機具拖走。代表在目前可確認的公開情報中，烏克蘭戰車總數反而可能比開戰前還多48輛。

艾克塞指出，雖然烏軍駕駛俄軍戰車投入作戰的畫面相對少見，但無論T-72或T-80都是烏克蘭仍在使用的戰車，操作方法上應不會有太大的問題，關鍵是烏克蘭是否能迅速評估自戰場或民眾手中回收的俄軍戰車，並在維修、補充燃料與彈藥後，交到受過正確訓練的官兵手中。

而由於烏克蘭已動員15萬後備官兵，艾克塞表示，他們或許很快就會跳上通常交由後備單位使用的T-72戰車，擦乾淨前「主人」留下的痕跡，並帶著嶄新的烏克蘭識別徽章參與作戰。