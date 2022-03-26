串流影音平台Spotify表示，由於月初俄羅斯頒布的新媒體法規已對言論自由造成箝制，因此它將停止在俄國的串流服務。

據了解，Spotify的串流服務將在4月初結束營運。該業者先前已停止提供Premium的訂閱服務，此外它在本月稍早還宣布將關閉在俄國的辦公室與移除俄國國營媒體內容。

俄國3月初曾頒布新媒體法規，指出若蓄意散佈關於俄羅斯海外行動「假消息」者，最高將處以15年有期徒刑。

Spotify除了是知名的串流音樂平台，它也播放一系列與政治內容相關的播客（podcast）。