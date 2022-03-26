台中地價、房價近年漲勢驚人，距離台中南區不遠的南投草屯，在外溢效應下，成為這波房市的受惠區之一，新案紛紛傳出銷售捷報！其中，寬心營建機構子品牌－群合建設，今年329檔期推出「群合I DO」預售案，今（26）日正式公開，頗受草屯自住客的青睞，傳出銷售佳績！

南投在地建商-寬心營建機構深耕南投地區近十年，從草屯第一座新古典大樓「草屯之星」，榮獲南投第一座國家建築大樓金獅首獎，再到南投大樓第一豪宅殊榮的「寬心一品苑」，寬心營建始終專注在自己的家鄉建造非凡新建築。

帶著對建築的熱誠與感謝南投在地鄉親支持的心，寬心營建機構子品牌－群合建設，以親民的首購產品為定位，2021年推出首案「群合F1」快速完銷後，2022年再推出新案「群合I DO」續創銷售佳績，預計今年9月開工動土。

群合建設表示，「群合I DO」案主打新婚首購、小家庭首換族群，基地面積約493坪，規劃地上12層、地下2層，產品為2房22坪、3房32坪，一層6戶，總戶數68戶，總價帶在600萬至800萬元（含車位）之間，總銷約6億元。

值得一提的是，「群合I DO」讓人一見傾心的建築外觀，頂樓語彙如鑲上鑽石璀璨耀眼，自公開以來熱銷好評，已購客年齡層約在25-35歲之間，以南投在地客為主力，約占了7成，而台中客戶也占了約2成。

群合建設強調，新案公設以家庭為主題並加入智能規劃，草屯首創運動視聽BAR、戶外兒童遊戲區、頂樓星空發呆亭、便捷智能櫃等二十項公設，讓在草屯的家舒適、便利、時尚又摩登。

此外，基地鄰近草屯交流道國道特區，串連中投63號道、國道3、74號道，約15分鐘可達台中市南區，快速連接大台中；基地到草屯商圈十分便利，北投路直走約8分鐘就到，遠離喧囂確保優質生活品質。