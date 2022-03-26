內衣女坐機車待轉區 他PO網笑「行人兩段式」網全怒炸

1名網友日前在十字路口目擊1名上半身僅穿內衣的女子坐在「機車待轉區」內，當時路面車流不小、相當危險，該網友竟一邊錄影一遍說「又遇到她了，發神經喔這個」，還笑說是「行人兩段式」，其他網友見狀狂罵原PO，因為女子似乎有精神問題，而原PO非但不上前幫忙，反而在旁說風涼話。

臉書「爆料公社二社」有網友分享1段影片，影片中1名女子身穿內衣竟蹲坐在「機車待轉區內」，當時該路口有好幾輛轎車經過，還有大型公車，女子之後疑似被身後的轎車按喇叭，起身後走到對面路邊，手上拿著好幾個袋子，上衣掛在右肩，全身駝背、神情似乎有異。

網友一邊錄影一遍說「又遇到她了，發神經喔這個」，還笑說是「行人兩段式」，其他網友見狀狂罵原PO，因為女子似乎有精神問題。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

而拍下影片的網友則一邊錄影，一邊喊說「哇哇哇又遇到她了，發神經喔這個」，還怒罵女子是「肖雜母」，稱對方是吸毒過度才導致恍神，要警方趕快將人逮捕；事後他PO出影片，笑說是「行人兩段式」；而網友見到影片後紛紛痛批原PO言詞太過分，「一看就是需要幫助的人，不能幫忙就算了，至少不要落井下石」、「或許太不願意這樣，如果她是你的家人呢？要留點口德」、「是我的話會幫忙報警！而且她衣服穿這樣，怕有人看她這樣欺負她」。

網友紛紛怒罵原PO「他看起來就是有精神疾病，如果這是你家的人這樣子被Po上網請問你作何感想」、「你可以請相關單位協助，救人一命」、「人生很難，別亂定義別人，能幫就幫，不能幫就請相關人員協助」。