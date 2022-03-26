杜拜房地產業者Metropolitan Premium Properties發布的數據顯示，最近2周到杜拜置產的俄羅斯人暴增至4倍，最熱銷的房產價位介於25萬到50萬美元之間。自俄烏戰爭開打以來，據信已有逾20萬人逃離俄羅斯，杜拜成為俄國富豪的首選。

《莫斯科時報》報導，過去5年來，杜拜因簽證法規相對寬而成為俄羅斯民眾的旅遊勝地，俄烏戰爭未爆發前，俄人已是杜拜房市數一數二的買主，戰爭爆發後，杜拜並未加入國際制裁俄羅斯的行列，仍對俄國航空公司開放領空，更增添對俄人的吸引力。

美國財經新聞網站「Business Insider」指出，俄羅斯總統普丁誓言要清洗俄羅斯的「叛徒」和「人渣」之後，上周四就有4架私人飛機離開莫斯科逃往杜拜。另據路透社報導，上個月俄國富豪爭相向杜拜的加密貨幣公司要求結算投資，並在杜拜置產。

不過，俄羅斯一般民眾負擔不起杜拜高昂的生活費和房價，他們多半選擇芬蘭、亞美尼亞、喬治亞、土耳其等鄰國。