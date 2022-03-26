蔡英文總統今晚間以錄影方式為「世界台灣商會聯合總會第28屆第2次理監事會議開幕典禮」致詞，肯定世總成立CPTPP工作小組，結合全球臺商力量，積極推動支持臺灣加入CPTPP。並表示，面對全球供應鏈重組，非常歡迎臺商朋友回來投資，「投資臺灣三大方案」會延長到2024年，歡迎大家一起為臺灣創造更多繁榮。

總統致詞指出，去年9月，她在臺北圓山飯店參加世界台商總會年會，今天大家在美國亞特蘭大，透過線上線下的方式，再次相聚交流，也顯示出，世總真的很有向心力。

總統說，即使面對疫情挑戰，世總在王（德）總會長的帶領、張（德輝）監事長的襄助，以及所有幹部的努力之下，會務持續蓬勃發展，也凝聚更大的進步力量。

總統說，這兩年全世界的經濟都受到疫情影響，但是臺灣依然逆勢成長。所以現在，更是臺灣繼續推動經濟發展的關鍵時刻。

總統表示，要拓展更廣大的市場和商機，強化跟全球經貿的鏈結，加入CPTPP，是刻不容緩的目標。

總統說，她要特別感謝王總會長，領導世總成立CPTPP工作小組，結合全球臺商力量，積極推動支持臺灣加入CPTPP。對於各位臺商朋友在海外愛護臺灣的行動，要表達最誠摯的敬意和謝意。

總統強調，大家在海外打拚，她也會請僑委會持續結合產官學研的能量，發揮「智能僑委會」的力量，提供所有臺商朋友最大的協助，為臺商朋友開拓更多的發展空間。

總統說，另外，面對全球供應鏈重組，也非常歡迎臺商朋友回來投資。「投資臺灣三大方案」，已經有1179家企業，超過1.6兆元的投資，並且會延長到2024年。歡迎各位回來，一起為臺灣創造更多繁榮。