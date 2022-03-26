楊奇煜（小煜）2020年和小7歲的護理師女友言言結婚，去年1月喜獲兒子「Mujo」誕生，今年開心宣布懷上二寶，26日晚間興奮迎來二兒子的出生，經紀人表示，二兒子重達3060公克，母子均安。

小煜目前貼身陪伴老婆身邊，隨後也在臉書秀出一家三口的幸福合照，「來了，老婆辛苦了，接下來就交給我吧。」小煜日前透露太太已39週＋1，還詢問網友：「一指已經開了三天，還沒有要生的徵兆，有沒有催生的方法咧？」他不久後又秀出太太賣力爬樓梯的照片，熱情喊話：「樓梯爬起來，孩子快出來。」相當期待見到二寶。