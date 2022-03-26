北市公布確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

北市公布確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市政府衛生局今晚公布最新疫調足跡，外縣市案22555跑遍信義區百貨，包含新光三越A4、A8及A9、ATT 4 FUN 、微風南山。

據衛生局疫調結果，案22555曾到方家小館、大富貴獨門料理和平店、心品診所、丸亀製麵統一時代百貨店、誠品信義店、新光三越台北信義新天地A4、A8及A9、ATT 4 FUN 信義店、信義威秀商場、微風南山、華仁牙科診所、AKA Artland藝術空間。