北市公布確診足跡 跑遍信義區百貨 新光三越、微風南山都在列 22:112022/03/26 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市政府衛生局今晚公布最新疫調足跡，外縣市案22555跑遍信義區百貨，包含新光三越A4、A8及A9、ATT 4 FUN 、微風南山。圖為新光三越A8。（資料照，王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市公布確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真） 北市公布確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真） 台北市政府衛生局今晚公布最新疫調足跡，外縣市案22555跑遍信義區百貨，包含新光三越A4、A8及A9、ATT 4 FUN 、微風南山。 據衛生局疫調結果，案22555曾到方家小館、大富貴獨門料理和平店、心品診所、丸亀製麵統一時代百貨店、誠品信義店、新光三越台北信義新天地A4、A8及A9、ATT 4 FUN 信義店、信義威秀商場、微風南山、華仁牙科診所、AKA Artland藝術空間。 黃偉晉工作人員今突傳確診 經紀公司回應了 雷田保命符！他嘆騎125戴全罩安全帽會被笑掀論戰 網：再熱也要命 #新光三越 #微風南山 #新冠肺炎 #台灣 #信義區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣在世貿再提貿易關切 促中國撤銷鳳梨3鮮果禁令 04:372022/03/26 國際 雷雨提前了 氣象粉專曝一圖 北台灣當心 09:322022/03/26 生活 基隆爆發群聚案 林右昌下令：長照、醫療機構禁探病7天 19:232022/03/26 生活 足跡不重疊也確診 新北中和2個案「同天進出同超商」 15:222022/03/26 生活 蓬佩奧拋外交承認 司徒文：中國的激烈反應永遠是台灣在承擔 16:192022/03/26 政治 永續報告示警 8成台企未做碳盤查 04:102022/03/26 財經焦點 打疫苗領200元禮券倒數5天！指揮中心：不會延長 14:402022/03/26 生活 廣播多元的聲音保存本土文化 蔡英文：讓台灣「聲聲不息」 18:392022/03/26 政治 確診男曾搭高鐵到成功嶺懇親 11接觸者急採檢 17:132022/03/26 生活 一隻老鼠就跳電 謝金河：應讓台電民營化 12:182022/03/26 政治 俄烏戰爭改變台灣國安認知 04:102022/03/26 時論廣場 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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