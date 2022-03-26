南潤壽擔任嘉賓《第六感3》嘉賓。（愛奇藝國際站提供）

韓綜《第六感3》上週開播立即登上韓國同時段收視冠軍，老班底劉在錫、吳娜拉、Jessi、美珠與李相燁最新一集開場依舊亂糟糟，劉在錫甚至出錯引起「放送事故」，因為他把第六感（Six Sense）順口講成了「SEX」，秒變限制級，美珠大膽補槍「難怪歐巴最近都趕著回家...」，讓他立刻慌張解釋：「誰都可能口誤嘛！不要誤會，我已婚了。」

該集找來《天空之城》、《無意間發現的一天》金惠奫與《人性課外課》、《戀慕》南潤壽擔任嘉賓，7人分兩組辯論玩遊戲，如果笑場就會被水槍攻擊，製作單位因而發給每人一個透明巨大的碗公當盾牌遮臉，沒想到Jessi想都沒想就把碗公罩胸前，天兵美珠跟著照做，甚至還說「尺寸跟我的剛好欸」，讓劉在錫崩潰阻止：「把碗放下！」

24歲鮮肉演員南潤壽被美珠盯上，她開場就釋出好感，劉在錫一度幫腔「這可能會成為一段緣分」，南潤壽原本答腔「會是一段緣分」，但吳娜拉與李相燁趕緊出聲阻止，機靈的南潤壽便改口「應該是下輩子」。而聊到嘉賓下節目都會私聯吳娜拉或Jessi，就是美珠沒收到聯絡，劉在錫轉頭丟球給南潤壽：「別擔心，你沒有電話對吧？」南潤壽秒回「我電話掉了！」超有綜藝感的回答讓所有人笑翻。

金惠奫與吳娜拉繼2019年播畢的夯劇《SKY Castle天空之城》後再聚首，2人熱情擊掌，吳娜拉更在IG更新自拍合照寫下，「好開心見到惠奫，妳還是這麼惹人愛」。金惠奫則是剛上節目就被Jessi要求以胸撞胸打招呼，她蜷縮著身體側身挺出胸部，顯得很害羞，快被無厘頭的班底給嚇壞。《第六感3》每週六在愛奇藝國際站、friDay影音、bilibili跟播。