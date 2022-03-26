韓國男星元斌2000年因為與宋慧喬、宋承憲主演電視劇《藍色生死戀》，紅遍全亞洲成為萬千少女的男神，2010年更以電影《大叔》證明自己的演技，再登事業巔峰，但卻無預警淡影長達12年；即便元斌多年沒戲劇作品，這段期間還是有不少廣告代言，近日一段他介紹產品的影片，44歲卻有著像是吃了防腐劑的顏值，讓粉絲又全淪陷。

元斌在2010年後都沒有新的影視作品，和女星李映奈結婚後，育有1子，升格人父後私生活相當低調，除了代言商品的廣告或活動，幾乎很難有他的消息；在淡影12年後，前陣子有傳出元斌有望參與戲劇《不可殺：永生之靈》，但沒多久經紀公司只表示有收到劇本邀約，之後該劇則由另一名演技派男星李陣郁飾演男主角。

近日一段元斌介紹代言產品的影片，44歲卻有著像是吃了防腐劑的顏值，讓粉絲又全淪陷。(圖/ 摘自YouTube)

不過，元斌代言廣告卻年年不間斷，日前他代言的美妝品牌，釋出一段他受訪的畫面，談及該牌的功效和成分等，還不忘代言人身分表示，「希望大家多多愛用」；短短不到1分鐘的影片，元斌在鏡頭前幾乎360度零死角，一舉一動都散發成熟男人魅力，穿著白色西裝的他，就好比每個女性夢裡的白馬王子。

該廣告影片也馬上湧入大票粉絲留言，懇求元斌趕快有新作品，「不敢相信他已經44歲了」、「12年了，拜託快點有新的影視作品吧」、「帥氣程度大勝一堆小鮮肉耶」、「我們會等你的，歐爸」、「只好再回去看看元斌拍過的電視劇和電影」。