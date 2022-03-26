早前外媒消息報導，情報界傳出俄羅斯政商界人士正在密謀暗殺普丁，為了扶植新任總統。不過有句話是這麼說的，「最親近的人往往也就是危險的人」，隨著境內推翻聲浪高漲，近期俄專家就大膽預測，普丁有可能是被自己的家人給除掉。

消息人士透露，現在普丁自己也是「心驚驚」很怕死，用餐前甚至比照古代皇帝的防毒措施，需要有人在一旁為他試毒。據每日快報 (Daily Express)報導，專家彼得羅夫(Leonid Petrov)就這位克里姆林宮領導人被暗殺的可能性進行辯論，預測如果普丁怎麼了，那可能是與他非常親近的人所為。彼得羅夫解釋道:「普丁作為一位『好色之徒』代表，萬一有什麼三長兩短，我想女性應為此負責。」

他繼續說:「我相信暗殺動機可能來自女性，也許是他的家人、女兒、情婦和前妻等人，她們絕對比他人更容易靠近普丁。」

普丁的支持率今非昔比，俄羅斯接連受到西方制裁只會愈來愈慘烈，引發該國境內恐慌局面。報導指出，事實上最接近普丁的是專門保護總統及辦公室的「聯邦保護局」(FSO)，該組織與聯邦安全局(FSB)在共事上緊密合作。

消息人士還稱，「普丁對自己可能身陷潛在暗殺威脅感到疑神疑鬼，任何關於有人要抓走他、改朝換代等等流言蜚語，無論如何他都相信我們已準備就緒。」