台中葳格太陽26日主場迎戰新北中信特攻，靠著當家洋將桑尼（Sani Sakakini）穩定的33分、15籃板及8助攻演出，搭配塔克（Anthony Tucker）三分球7投6中、拿23分，在下半場甩開對手，終場116比97收下勝利，讓周資華加盟首戰就迎來開門紅，同時戰績也以13勝8敗升上第2。

太陽開賽並未找到節奏，上半場處於57比59落後，但塔克第3節三分開砲，帶動全隊進攻，單節32比17的攻勢拉開比數。太陽總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）說：「對方有傷兵問題，我們打快讓他們下半場體力不足，這場勝利對我們很重要，今天贏球後戰績升上第2，希望可以繼續保持下去。」

桑尼表示，這是場很棒的團隊勝利，「我們為了這場比賽準備了整周，大家徹底執行比賽計畫，全場有33次助攻，證明我們是靠團隊贏球。」塔克也說：「我們無論攻防都很不錯，明天還有1場比賽，希望能持續下去。」

這也是周資華穿上太陽球衣後的首場出賽，他上場9分半鐘，2投1中、拿3分、4助攻。談到轉隊的感想，周資華笑說：「很高興來到這團隊，可以跟塔克、桑尼這種老油條搭配，配起來還蠻舒服的，都知道在場上該怎麼做、什麼時間做什麼事，大家分工合作的感覺還蠻輕鬆的。」

太陽獲勝後，戰績以13勝8敗，超越中信特攻的13勝9敗，排名升上第2，距離龍頭高雄全家海神也只剩2.5場勝差，將繼續努力挑戰更佳成績！

而今天的比賽共吸引4877名觀眾進場觀賽，同時葳格太陽全場投進19顆三分球、贏對手19分，與BYBIT攜手合作落實作公益，將捐出新台幣76000元現金贊助台中市西屯區大鵬國小，期許培育出更多優秀的運動人才（19顆三分球+加上總比數超過15分贊助金2倍）。