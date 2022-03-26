健保署署長李伯璋指出，國人平均持有2、3張保單，因為商業保險條款常寫得「很曖昧」，新藥、新醫材昂貴，實際給付金額卻很少，希望加強商業保險透明化；對此，壽險公會表示，商業醫療保險整體給付金額呈現逐年增加，去年給付超過1600億元，確實填補了全民健保給付的不足，間接反駁李伯璋的說法。

壽險公會解釋，台灣保險滲透率高，但民眾常視保險為理財工具，保單以儲蓄險為主，簡單來說，保險持有數量高，卻非都是醫療保障，不過，健康意識抬頭、疫情影響，國人投保商業醫療保險投保率已有上升，2020年新契約為例，個人型健康險佔4成，主管機關與壽險公會不斷提醒民眾，應定期檢視需求缺口。

對於李伯璋稱，新藥、新醫材價格昂貴，健保通常部分給付或無法給付，商業保單常寫得很曖昧，最後實際獲得商業保單的給付金額卻很少；壽險公會反駁，商業健康保險提供多元保障，有罹患疾病、遭受意外傷害事故、長照、重大疾病、特定疾病或重大傷病等，保障種類眾多，以滿足民眾多樣化的保障規劃需求，條款與各項文件均「清楚載明保障範圍及賠付條件」。

壽險公會表示，全民健保是政府提供給民眾就醫基本保障的社會保險，在醫療科技日新月異的發展下，加上許多健保不給付的新型醫療方式或用藥，民眾醫療需求已難由健保完全滿足；近年來健保制度調整，民眾自費項目增加，期待以商業保險補足健保缺口的觀念已經形成。

例如可由實支實付醫療保險獲得於住院期間經全民健保分攤相關醫療費用後差額的補助，因此，商業醫療保險整體給付金額也呈現逐年增加，由2019年的1500億元，提高至2021年的１600億元，顯見商業保險確可滿足民眾醫療保障需求。

壽險公會表態，保險公司樂見全民健康保險與商業保險共同合作、提供全民最完整醫療保障。