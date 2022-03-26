正妹平躺有乳溝被嗆「假奶」怒PO真實照 醫師一看嗨翻

1名女網友日前被室友笑說平躺時胸部沒下垂，反而硬挺、甚至有乳溝，室友就說她是假奶，讓她很困擾；對此，整形外科醫師黃昱豪回應，乳房組成分為乳腺和脂肪，若乳腺較為發達，胸部就會硬挺，但隨著年齡乳腺會慢慢退化，變為脂肪後就會較軟，因此該名女網友應是「天選之人」乳腺發達而已。

1名女網友在Dcard上發文表示，她的室友日前看到她平躺後胸部仍隆起、有乳溝，就一直稱她是假奶，因為另外2個室友躺下後胸前都是平的，讓她相當無奈喊她僅有些微乳溝，曝光照片問其他網友像假的嗎？其他網友則說「乳腺跟脂肪的比例不同吧，我躺平也會隆起」、「她只是羨慕妳」、「什麼邏輯？那胸大都是假奶囉」、「躺著有乳溝沒見過，但躺著還有隆起很正常啊」。

女網友被室友笑說平躺時胸部沒下垂，反而硬挺、甚至有乳溝，室友說她是假奶，讓她很困擾；對此，醫師黃昱豪說她只是乳腺較為發達而已。（翻攝自Dcard）

黃昱豪醫師在YT頻道「謝東穎整形外科」上表示，胸部在人體站立時呈現立體、躺平時會呈現水平是「大部分狀況」，而有些人就是天賦異稟；他說胸部分為「脂肪型」和「乳腺型」舉例就像是肉包的「皮」與「餡」，乳房內若是乳腺分布大於脂肪，就稱乳腺型胸部，特徵是較硬，平躺時會隆起，反之脂肪型胸部則較柔軟，因此胸部挺度其實是「比例問題」。

黃昱豪醫師表示，女子在青春期發育時乳腺較發達，就會胸部較挺，但生產泌乳完後，乳腺就會隨著年齡萎縮，就會慢慢變成脂肪型胸部，因此「乳房會隨著時間改變結構」；黃昱豪醫師認為，該篇Dcard的原PO應該就是很好的乳腺型胸部；此外胸部還有1個組織為「乳房懸韌帶」，懸韌帶會拉住乳腺和脂肪，只要「拉得夠緊」胸部也會較堅挺。

黃昱豪醫師認為，該篇Dcard的原PO應該就是很好的乳腺型胸部。（翻攝自YT頻道「謝東穎整形外科」）