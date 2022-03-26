企業17年企排總冠軍賽女子組首戰26日在台大綜合體育館，由高雄台電對戰台北鯨華。整場雙方出現高水準來回攻防，鯨華應援團更是士氣高昂，球員也不負眾望打出高強度的抗壓耐力賽，雖然鯨華最後以 1比3 不敵台電，仍獲得滿堂采，接下來總冠軍賽G2在27日開打。

第1局由台電副攻手李諭二號位偷襲開戰，兩邊上演精彩來回及魚躍救球。鯨華在自由球員賴湘程的喊聲下，攻擊手Beatriz及吳芳妤左右開攻。台電陳姿雅在後排巧妙防守，黃芯瑜二號位快攻及皮皮曾琬羚的招牌背飛搶分，打成拉鋸戰。最後台電曾琬羚數次單人攔下鯨華中間手甘可慧的攻勢，以25比19收下。

第2局台電黃芯瑜單腳背飛開局，李諭單人攔網建功。鯨華廖苡任巧妙修正讓Beatriz多次拿分，雙方攻勢猛烈、祭出精彩地面防守一度戰成平手。曾琬羚、黃芯瑜的單腳背飛及陳姿雅網前壓制，鯨華也在領空力求突破，最後由台電李姿瑩多次斜線攻擊，台電以25比16穩拿第2局。

第3局台電防守出現漏洞，被鯨華搶佔先機，攻城掠地。Beatriz吊打俱佳，領軍反攻；甘可慧及吳芳妤在四號位突破進帳，賴湘程屢次驚人飛撲救球，余茉語的單人攔網逼得台電二度暫停，最後靠Beatriz猛烈砲擊，鯨華以25比19扳回一局。

末局台電攻擊及攔網連續得分開局。鯨華隊長蕭湘凌攻擊及余茉語發球得分緊追在後，台電喊出暫停重振旗鼓，仍出現攻擊及發球失誤，曾琬羚攻擊攔網試圖穩住氣勢，仍遭到鯨華無情地面轟炸，郭靚儀及陳姿雅即時跳出止血，李諭精準打點帶領台電進入2分差的賽末點，雙方奮力一搏，最後由陳姿雅的重扣以25比22笑納總冠軍賽首勝。