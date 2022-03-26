烏國總統呼籲產油國增加產出 22:552022/03/26 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）26日呼籲能源生產國應增加產出，讓俄羅斯不能利用油氣等財富來「勒索」其他國家。 澤倫斯基透過視訊在多哈國際論壇會議發表演說時指出，像是卡達等產油國應對歐洲穩定做出貢獻。 他請求這些能源生產國應擴大產出，讓俄國明瞭沒有任何國家可以利用能源充當武器來勒索這個世界。 他還提到，沒有任何一國可以不受到因為俄國入侵烏克蘭而導致糧食供給中斷的衝擊。烏克蘭是全球最大穀物生產國之一。 北韓試射飛彈 G7外長呼籲放棄武器發展並對話 中油累虧近600億 經長保證不會破產 #世界 #產出 #生產國 #呼籲 #產油國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰爭衝擊最大的4商品 這國產能是關鍵 21:042022/03/25 財經 疫情影響 傳大陸鋼鐵重鎮唐山未來幾天或將停產 12:392022/03/25 財經 嘉義縣經濟發展處長江振瑋：馬稠後園區＋無人機 帶動產業轉型 04:102022/03/26 產業特刊 生技中心三寶 今年開花結果 04:102022/03/26 財經要聞 響應節能減碳 麥當勞3／26關閉招牌燈一小時 14:482022/03/25 生活 雲豹能源與煒盛 推廣水資源保護 04:102022/03/25 產業特刊 今年來海外股票ETF規模增幅 這類ETF奪冠 12:232022/03/25 財經 疫情翻轉生醫熱度 生技中心祭三箭拚成果 16:052022/03/25 財經 世界棒球經典賽2023年回歸 台灣爭取大巨蛋舉行 07:592022/03/25 體育 晶圓代工三強 高盛砍目標價 04:102022/03/25 證券．權證 澤倫斯基籲卡達等國增產天然氣 對抗俄能源要脅 19:442022/03/26 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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