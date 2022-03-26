烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）26日呼籲能源生產國應增加產出，讓俄羅斯不能利用油氣等財富來「勒索」其他國家。

澤倫斯基透過視訊在多哈國際論壇會議發表演說時指出，像是卡達等產油國應對歐洲穩定做出貢獻。

他請求這些能源生產國應擴大產出，讓俄國明瞭沒有任何國家可以利用能源充當武器來勒索這個世界。

他還提到，沒有任何一國可以不受到因為俄國入侵烏克蘭而導致糧食供給中斷的衝擊。烏克蘭是全球最大穀物生產國之一。