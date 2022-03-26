新北出現「神秘光點」高空墜落 5分鐘現2次 警方回應了

有網友今日（26）下午3點在關渡平原靠近山區的上空發現發光物體從天下墜落，尾部還拖著煙霧，連續2次間隔不到5分鐘，不少人看到後說是信號彈，應該是該處附近有人受困求救，目前當地警方還未接獲報案。

該名網友在臉書「爆系知識家」發表多個影片，影片中有個散發紅光的物體從高空下降，尾部還拖著煙霧，位置在關渡平原附近靠近山區的地區，原PO說26日下午3時出現第一次，接著間隔5分鐘又出現第2次，他用手機拍下後PO網詢文網友是什麼。

有網友今日（26）下午3點在關渡平原靠近山區的上空發現發光物體從天下墜落，尾部還拖著煙霧，連續2次間隔不到5分鐘，不少人看到後說是信號彈。（翻攝自臉書「爆系知識家」）

其他網友紛紛留言「這是信號彈，應該是在求救，幫他報個警吧」、「該不會真的有人需要幫助」、「船用信號彈河道上打上去的、應該是沈船了」、「信號彈平行打是攻擊，垂直打是求救」、「曳光彈吧」、「信號彈，應該是呼叫空投或是裝甲車的」、「信號彈，應該有受困者」、「應該是信號彈，以前新竹夜晚常看到，湖口演習」、「有人在山上求救」。

據ETtoday新聞雲報導，當地警方目前還未收到報案，詳細案情與真實情況仍待釐清。