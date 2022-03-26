303大停電之後，各地停限電頻傳，引發民眾對蔡政府能源政策的質疑。《美麗島電子報》董事長吳子嘉26日公布關於停電問題的民調，結果顯示，有55.3%民眾對未來政府提供產業和民生足夠電力與穩定性沒信心；同時，大部分民眾認為停電的原因出在台電的能力和蔡政府的能源政策，吳子嘉直言，這證明蔡英文的非核家園政策失敗。

橋頭地檢署偵辦303全台大停電，日前搜索興達電廠三名員工，訊後依犯準放火罪及妨害公用事業罪嫌交保。而高檢署檢察長邢泰釗更召集橋頭、桃園地檢署開會，要求檢察官在偵辦類似303大停電這類案件時要有「職業敏感度」，留意是否有反社會性分子或有心人士刻意丟小動物進去造成停電，引發各界討論。

不過，高檢署指出，高檢署召開「能源設施相關案件案議」，是為回應相關地檢署辦案需求而聽取意見，且高檢署也從未就能源設施相關案件主動發佈新聞或指導各地檢署偵辦方向。

吳子嘉26日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》公布停電相關的民調，結果顯示，在「對未來2年政府提供產業和民生足夠電力與穩定性」的部分，有42%民眾表示有信心，有55.3%民眾沒信心。

同時，關於「蔡總統執政後6次全台停電主因」，民調顯示，認為是台電公司專業能力有問題的民眾有42.6%，蔡總統能源政策不切實際30.2%，經濟部執行政策能力不足11.4%，電力系統被敵人滲透破壞 5.8%。

吳子嘉直言，邢泰釗怎麼會說是有有心人士破壞電力設備？這明明就是蔡英文、台電能力不好。他更痛批邢泰釗指鹿為馬、顛倒黑白，台灣沒有電，明明就是蔡英文非核家園政策失敗，卻硬扯說是有匪諜在台灣。而且，民調也顯示，老百姓並不認同這項說法。