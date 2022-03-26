Disney＋原創韓國影集《單戀原聲帶》（Soundtrack ＃1）找來「最美小三」韓韶禧和《大力女子都奉順》朴炯植主演，2人近日接受海外媒體視訊訪問，朴炯植多次扮「純情男」，被問到是否會想要挑戰演「劈腿渣男」，他聽完後大笑回：「當然會想，作為演員一直希望能多透過不同的角色與觀眾見面，真的也不是出自於我的本意，但剛好繼上部作品《Happiness毒樓》後，這次又再度演了『單戀男』，雖然職業不太一樣，不過之後真的很想嘗試一下（演渣男）。」

劇中朴炯植偷偷暗戀著19年摯友韓韶禧，但遲遲不敢告白，怕破壞了2人間的友誼，被問到現實生活中若遇到這樣的狀況，是否會選擇勇敢追愛，韓韶禧坦言「我活到現在27歲，真的都從來沒有向任何人主動表白過，所以我覺得我應該無法」，立刻被朴炯植虧「我們韶禧還是個小孩啊」，她害羞地拍了一下朴炯植後，又接著說「但不是因為怕失去這個朋友，應該是無法鼓起勇氣去告白」，相反地朴炯植就比較敢愛，他認為如果自己已經對對方有了好感，就會直接說出來，「不然她永遠不會知道我的心意嘛」。

朴炯植在《單戀原聲帶》中飾演善良且熱情的新人攝影師「宣宇」。（Disney＋提供）

至於和劇中角色的相似程度，韓韶禧飾演開朗又直率的作詞家「恩秀」，認為有9成之高，提到之前都飾演小三、女打仔那種跟自己截然不同的角色，「一直很想演個跟我本人很像的角色，這次我和恩秀不論是性格、語氣或行動上都很相似，尤其是她積極的性格，所以演起來特別舒服，唯一不同處應該就是對愛情的表達方式吧」。朴炯植飾演善良且熱情的新人攝影師「宣宇」，他覺得只有大概6成，「比起宣宇真誠且始終如一的性格，我好像更開朗、愛開玩笑一些」，而劇中他默默照顧著韓韶禧，戲外的他也自認是個細心、會照顧人的類型，韓韶禧也在一旁頻點頭附和。

韓韶禧在《單戀原聲帶》中飾演開朗又直率的作詞家「恩秀」。（Disney＋提供）

聊起2人首度合作的感想，朴炯植說當初聽到合作的演員是韓韶禧時就已經非常期待，大讚對方不僅漂亮，也是個非常開朗、善良的人，「所以我們很快就變熟了，配合的也比想像中好，現場歡笑聲不斷，拍攝時覺得既有趣又心動」。韓韶禧也表示，本來就有聽說朴炯植個性很隨和，「我是個比較怕生的人，很感謝他主動來跟我搭話，用『非常惹人喜愛』這個詞來形容他最適合不過了」，並稱雖然該劇僅4集，所以拍攝時間不長，但依舊讓她留下了深刻印象。

朴炯植（右）與韓韶禧首度合作就默契十足。（摘自Disney＋官方IG）

《單戀原聲帶》訴說奮鬥多年的作詞家「恩秀」（韓韶禧 飾）與19年好友「宣宇」（朴炯植 飾）之間的故事。為幫助恩秀創作出一首講述單戀心境的歌曲，2人意外開啟同居生活，並以尋找作曲靈感為名，分享起各自的愛情故事。但恩秀不知道的是，宣宇為了不打破2人之間微妙的平衡、甚至永遠失去她的風險，長年來只能隱藏著自己的情感，偷偷暗戀著恩秀。當故事逐漸發展，朝夕相處的2人對彼此那些不能說出口的情愫逐漸浮上檯面，使他們遊走在友情與愛情曖昧不明的邊界上，每週三下午3點更新一集，目前已上線第一集。