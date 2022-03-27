黑心業者將過期1年多的佛跳牆供給仁愛、兒童之家廚房使用。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

業者囤放的過期白米甚至長出米蟲。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市衛生局23日接獲檢舉，表示楠梓區某食品業者涉嫌囤積、提供過期食品給仁愛、兒童之家廚房。衛生局受理後立即突襲稽查，26日深夜公布調查結果，證實業者囤積過期食品7624.5公斤，提供給社福機構食用2年多，每日供餐量1300份以上，情節重大足以危害人體健康，將依違反《食品安全衛生管理法》第15條暨同法49條、移送橋頭地檢署法辦。

面對指控，業者再三強調目前已經進入司法程序，絕無此事。不過，衛生局24、25日稽查人員分別前往業者囤放食材的倉庫及廚房共5處執行「無預警稽查」，果然查獲2處有發現逾期白米、佛跳牆、果汁、里肌豬排、湯包、小湯圓及人造奶油等10項食品，其中過期百米的數量最多，堆滿兩處倉庫，幾乎都長出米蟲。過期最久的是佛跳牆，已逾期1年多。

針對逾期品，衛生局當場予以封存，責令業者不得擅自移動，並帶回相關事證漏夜釐清來源與流向。衛生局強調，依規定，過期食品必須銷毀，來不及銷毀的話，可以設置「食品待銷毀區」囤放並清楚標示，避免人員誤用。但該業者的倉庫及廚房內並沒有照這樣的設置，過期食品全都放在冷凍或冷藏櫃中，被稽核人員挖出來。

據了解，檢舉人就是該業者雇用的廚師，該名廚師爆料，該業者連蔬菜箱裡已經明顯腐敗的蔬果也不銷毀，全都要求入菜、煮給仁愛、兒童之家的人吃，受害者可能上百人。他良心過意不去，內部反映多次也無效，只好投訴衛生局。

面對衛生局突襲查緝，該業者說詞避重就輕，無法清楚交代進口逾期食品的紀錄和囤放理由，衛生局表示，將依違反《食品安全衛生管理法》第15條及同法第44條規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局表示，全案仍在追查，要深入釐清業者與其他廠商、廚師之間有無勾結，或有無其他機構受害，同時嚴正呼籲，食品業者務必落實管理，善盡社會責任，勿心存僥倖使用與提供逾期食品於消費者，如有違法將依法嚴懲。