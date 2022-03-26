韓國超人氣女團BLACKPINK成員個個長得漂亮又能歌善舞，其中韓裔紐西蘭籍的主唱Rosé（朴彩英）在確診新冠康復後，不久前透過各種時尚活動照，宣告健康回歸；26日Rosé在IG上傳多張性感穿搭，身上亮晶晶透視禮服讓S曲線若隱若現，影片中穿著黑絲襪的極品美腿更辣得粉絲不要不要。

Rosé前段時間因為染疫無法出席時尚周，讓不少粉絲都替她感到可惜，但在她康復後，也馬不停蹄出席各種時尚活動，26日她在IG發文曬近況，有「人間YSL」美名的她更不忘標記YSL，十分敬業；照片中Rosé穿了一襲亮晶晶的平口透視禮服，雙腿則套上黑色絲襪。

Rosé穿透視禮服S曲線全露，黑色絲襪的美腿更誘人。(圖/ 摘自BLACKPINK Rosé IG)

在其中一張照片，Rosé站在床邊微微向前彎，S曲線好身材直接被看光，驚豔的是禮服透視設計，讓Rosé臀部到大腿若隱若現，格外性感撩人；Rosé最後還放上搭車時的自拍影片，特寫穿著黑色絲襪的極品美腿，火辣尺度破表，養眼畫面讓人看了臉紅心跳。

先前曾被質疑美腿長度，但大票網友看到Rosé最新的自拍影片，紛紛力挺直呼，「Rosé腿一直都超長」、「女神級美腿大家都知道」、「這樣太辣了，會睡不著」、「越來越有女人味了」、「朴彩英萬歲，朴彩英最美」。