聯合國認證日本國際非政府組織Terra Renaissanc成立20年來持續為了世界和平努力。近期俄羅斯入侵烏克蘭，組織也攜手台灣一同為受到威脅的烏克蘭人民提供相關所需的緊急援助。去年冬天在台灣舉辦的官方吉祥物設計大賽日前選出優勝及佳作作品，除了符合主題概念外，同時融合組織想傳達的中心思想「和平」。除了組織重要成員外，歌手一青窈及台灣知名音樂製作人吳小明獲邀出任評審，從上百件作品中反覆討論交流。

一青窈表示：「從參賽作品中感受到來自台灣的愛和滿滿能量，過程中看著創作理念和設計，更加想念台灣了。這次的優勝作品我非常喜歡，很可愛色彩也非常豐富。讓我想起幾年前到泰國、印度擔任義工時，孩子們勇敢面對困難那樣堅定又溫柔的神情。」而談到近期國際情勢更數度讓一青窈紅了眼眶：「身為母親在投身國際志工時看到太多受到戰火影響的孩童們讓我極為心疼，真心希望這個世界能有更多的包容和愛，世界和平不再是口號而已。」

官方吉祥物設計大賽由蕭婷予所創作的「阿春」獲得優勝，以台灣島嶼形狀爲發想，作品整體象徵台灣擁有多元文化，包容各個族群。翅膀部分使用鮮嫩的綠色，象徵在春天之際萬物重生、生生不息及和平的意象。Terra Renaissanc希望透過吉祥物「阿春」一同在台灣發展和平活動，進一步邀請友好鄰近的台灣攜手關心國際議題。因疫情關係本次比賽頒獎典禮將於明（27日）下午1點（台灣時間）線上舉行，並同步於Facebook上直播，更多詳細資訊請參閱活動官網。