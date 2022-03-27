在代表西方陣營的歐盟國家中，有1個北歐小國芬蘭，與烏克蘭、台灣一樣，長年與強權為鄰。它不但與俄羅斯接壤逾1千公里，更曾經受到俄羅斯統治。

但自1917年獨立以來，這個550萬人的小國，如今人均GDP將近5萬美元，幾乎是半世紀前的20倍，已躍升為全球最具競爭力的國家之一。

聯合國在國際幸福日3月20日前夕宣布，芬蘭已經連續第五年蟬聯全球最快樂的國家。另一方面，芬蘭在俄烏戰爭期間，民意從立場中立轉向支持申請加入北約，俄羅斯克里姆林宮即刻警告：「將會有嚴重的軍事與政治後果」。

幸福與威脅並存，芬蘭人一刻也不敢鬆懈。

在俄烏戰爭爆發後，芬蘭的動向備受矚目，當評論認為烏克蘭早該向中立的芬蘭取經，前芬蘭總理斯圖布（Alexander Stubb）立刻跳出來，在推特疾呼：「芬蘭早已不再中立。」

最親北約的總理

斯圖布近期喊芬蘭不再中立

他的發言引發國際關注，因為他等於芬蘭的非官方代言人。2014年斯圖布當選為執政黨新任黨魁，並接任總理一職。不僅如此，他歷任芬蘭外交部長、外貿部長、財政部長等要職，更多次高票當選議員，是最親歐盟和北約的芬蘭總理。

他精通5種語言，是鐵人3項運動迷，在社群媒體上表現活躍。他在任內通過核電廠建設原則，甚至讓綠色聯盟不滿而退出內閣。卸任後，他沒有消失在國際舞台，反而積極發表專欄評論。

芬蘭如何跟俄羅斯相處？在惡鄰虎視眈眈下，如何將小國有限資源發揮到極致，也讓強權不敢輕舉妄動？他如何看待強國窺伺下小國的突圍關鍵？以下為專訪摘要：

商周問（以下簡稱問）：芬蘭向以中立聞名，但卻表明欲加入北約。這代表芬蘭已選邊站了嗎？

斯圖布答（以下簡稱答）：我認為芬蘭的選擇，一直都是自由民主的西方陣營。冷戰期間，我們逼不得已維持中立，因為隔壁住著一個龐大、侵略性的強國。

所以直到1980年代，芬蘭才被允許加入歐洲自由貿易聯盟協會（EFTA）與歐洲理事會。冷戰結束後，我們終於能夠採取明確的立場，例如加入歐盟、採納歐元，並與北約建立非常密切的夥伴關係。

我相信芬蘭必定會加入北約，雖然這不會在短短幾天、幾週內就發生，但我認為，我們會在幾個月後遞交加入北約的申請書，寧願早也不要晚。

中立不再保證安全

逾6成芬蘭人盼加入北約

問：但芬蘭一向對加入北約這件事謹慎保守，為何在此刻轉而加入？

答：因為所有人終於看清俄羅斯的真面目了。這是一個侵略性的帝國極權主義國家，既然不怕屠殺自己在烏克蘭的兄弟姊妹，誰能保證它不會把炮口對準芬蘭？

芬蘭人民現在想加入北約的真正原因，是我們不想再像二戰時那樣孤單無助了。民意出現了180度大轉變，高達62％國人支持加入；雖然在理性恐懼驅使下，仍有16％反對。我認為這是可以理解的。

問：冷戰時採取中立是對的嗎，是休息和復甦的契機？

答：我們當時真的別無選擇。二戰後芬蘭雖然維持獨立，但不得不割讓一些東部領土，我祖父母和父親出生的城市便在其中。人民不希望這種情況再發生，因此必須採取平衡行動。

但現在情況截然不同，因為我們正走向一個徹底分裂的歐洲，新的鐵幕即將到來。

問：但加入北約仍有風險？

答：當然有風險，但我認為不加入北約的風險更大。冷戰期間，芬蘭的中立政策是很好的安全保證，但它已經失效了。現在，我們需要北約真正的安全保障。

我們很幸運，或者說聰明，因為芬蘭發展出目前世界上最強大的獨立軍隊之一，包含部隊、戰鬥機、軍備物資，當然還有與北約的相容性。因此雖然芬蘭沒有迫在眉睫的威脅，但加入北約的風險確實較低。

自由創新讓國家強大

「證明我們制度比俄國好」

問：芬蘭約100年前獨立時仍然非常貧弱，現在卻是競爭力最強的國家之一。由弱轉強的轉捩點是什麼？

答：我認為從獨立建國以來，的確有許多轉捩點。但其實我在1970年代時，覺得芬蘭還是一攤死水。

然而，精神上和經濟上最大的轉捩點，歸功於冷戰結束後，芬蘭終於能自由發展。我們加入歐盟，開始變得越來越強大，諾基亞（Nokia）和其他成功的一切就此誕生。

問：強權緊鄰在旁，芬蘭如何發展眾多優秀軟實力？

答：芬蘭的生存法則是什麼？我們想做與俄羅斯不同的事情，證明我們的制度運作得更好，結果確實如此。保有創新思考，並且善用手邊的自然資源。對芬蘭而言，這反映在造紙和紙漿工業，以及科技、平等、教育等軟實力上。

自由民主顯然是關鍵要角，開放、清廉、基於法治的社會，這就是為什麼芬俄國界，區隔了全球人均GDP差異最懸殊的2個國家。芬蘭的生存法則一直都是聚焦軟實力，同時在幕後培養硬實力。

問：是什麼原因讓芬蘭成為全球最快樂的國家？

答：我真的不知道（笑）。除非你來到芬蘭，否則你不會相信。有趣的是，芬蘭有個說法：「如果你很開心，就把喜悅藏起來。」（If you're happy, hide it.）當你走在街頭上，或許能感受到芬蘭人很會隱藏快樂。

我認為北歐國家應該都算在內，我稱之為北歐資本主義，是資本家、更自由的創業精神、財富創造、教育，以及強大社會安全架構的結合。

中間偏左派寄望大政府、更公平分配收入、更高的稅收。另一方面，中間偏右派則堅稱，不，我們需要小政府、降低稅收，創造財富才能拿來分配。這是北歐社會不斷尋找的永恆平衡，一定做對某些事，因為在聯合國《全球幸福報告》中，五個北歐國家全都位居前十。

但這是否代表芬蘭是某種完美社會？當然不是，每個國家和社會都有自己的問題。說來好玩，雖然芬蘭人臉上不常掛著笑容，但我們似乎很幸福。

問：歐洲政治上與俄對立，經濟上卻倚賴它的能源，才會陷入眼前的兩難？

答：事後看來，歐洲在兩個方面過於天真——依賴俄羅斯提供的能源、和美國的安全保護。烏克蘭的局勢顯示，如果國家過度仰賴這兩者，事情就會變得有點複雜。

我認為變革將至，美國和歐洲會繼續攜手維繫國家安全，但能源即將被加速顛覆。《歐洲氣候法》雖然承諾2030年溫室氣體減量55％，但我現在覺得45％更有可能。

我們意識到，能源、技術、網路、社群媒體、價值鏈和貿易，這些領域的連通性本來促使眾人凝為一體，但現在實際上卻在撕裂我們。因此長期來看，未來歐洲將減少對俄羅斯能源的依賴。

依賴俄美都太天真

我們能源多元化避俄掣肘

問：芬蘭如何避免像歐洲一樣，陷入能源依賴？發展核電是必要選項嗎？

答：是的，這是能源組合多元化的一部分。芬蘭擁有核能，跟德國不一樣，我們只有5％至7％的能源仰賴俄羅斯進口天然氣。即便來源被切斷，只要尋求其他替代方案即可，石油也能轉向他國購買。

不管是加熱、發電，還是冷卻用途，必須擁有再生能源、核能、一些天然氣，甚至一些煤炭和石油。能源的來源越不同，輸電的電力網就越強大，尤其對於芬蘭這樣冬季非常寒冷的國家，日子也會更好過。

問：你認為德國為何不保留多元的選項，反而要全面捨棄核能？

答：我不知道，但我認為1970年代的綠色環保活動倡導反核，犯下大錯。這基本上讓核能成為一種被排斥的負面能源，人們擔憂有2個理由，就是核廢料的儲存，以及核事故問題。不過，如果我們夠理性，就會明白核事故歷年來造成約千餘人死亡；但二氧化碳排放，每年殺死至少百萬人。

但核能辯論似乎不見理性論點。可悲的是，核能從那時就沒有被視為1項技術來發展，所以現在還是非常老舊。因此，我目前預見的是朝著更小、更乾淨的核電廠邁進。芬蘭剛開始營運的核電廠，延宕了近15年，還有很多問題待處理。

雖然我是梅克爾的忠實粉絲，但她最大的錯誤，就是在日本福島爆發核災之後，馬上做出了廢核決策。永遠不要在災難中做出長期決定，你必須反思。

問：台灣旁邊也有虎視眈眈的強權，芬蘭發展軟硬實力、降低資源依賴，你認為這也是台灣的自保策略嗎？

答：我沒辦法給你們任何建議。歷史雖然相似，卻仍存有相異之處。做為一位局外人，我無法輕易告訴台灣應該怎麼做。我只能舉歐洲的例子，分享我們做過的事情，供你們參考和選擇。不過顯然，台灣至今取得的成就，例如做為當前世界半導體的核心，讓許多人都感到驚豔。

問：芬蘭之所以敢轉向加入北約，要歸功出色的硬實力與軟實力嗎？

軟實力應結合硬實力！

芬蘭持續買軍備強化國防

答：是的，當然！不僅因為芬蘭今年又獲評為世界最幸福國家，更因為我們的硬實力和軟實力相互結合。軟實力是貫穿我們獨立的紅線。我們很關注教育、文明化，也是世界上第一個在1905年至1906年，賦予女性投票權的國家。先是語言和文化，後來是科技，如諾基亞。

但同時，我們從未捨棄核心力量，我們牢記這一點，這非常重要。因此，冷戰過後，芬蘭沒有削減軍費開支，反而持續精進，購買了超過60架F-18戰機，現在又買了64架F-35戰機。

我們既有硬實力，也有軟實力，這就是做為一個小國必須做的事情。處在一個巨大的侵略者旁邊，你必須小心，必須努力與它建立良好關係；但同時也必須為最壞的情況，預先做好準備。