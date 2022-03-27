根據《財訊》報導，以特殊學名藥廠登錄興櫃交易的法德藥，由於輔導券商、協辦券商紛紛閃辭，將於3月18日終止興櫃買賣，導致股價瞬間由30元崩至10元以下，小股民欲哭無淚。

根據創投業者解釋，興櫃審查制度鼓勵未上市企業進入資本市場、活絡資金，在此原則下，只要有兩家券商以上輔導推薦，就可以登錄興櫃進行交易。換句話說，進入興櫃市場的門檻限制不高，但是相對的，要撤興櫃交易則並不容易，因為除非到了萬不得已，毫無希望的情況下，輔導券商才會放棄承銷機會。

專家提醒，要避開類似法德藥撤下興櫃、導致股價重挫的風險，可以從兩個角度著手。

券商換人 可能是認賠抽腿

「第1點，如果發現一直更換輔導券商，意味著可能有問題了。」根據《財訊》報導，一位承銷主管點出關鍵，早在2021年7月法德藥已第1次公告更換輔導券商，由原主辦推薦證券商凱基證券，換成德信證券。

《財訊》分析，按常理判斷，為了協助企業登錄興櫃交易，主辦推薦券商出錢、出力，無非就是期待輔導的企業可以進入資本市場掛牌上市櫃，券商可以賺取承銷費用，並和投資銀行一樣賺到初級市場的報酬。相反的，若在興櫃市場都還沒申請上市櫃，輔導推薦券商就選擇放棄，意味著已經抱著投資認賠停損的心態。這也提醒投資人，若看到更換券商時，意味著該公司可能有不如預期的狀況，這時就應該跟著券商的腳步，少碰為妙。

就以最近股價火燙的北極星為例，當初，在前經營班底的燒錢下，眼見掛牌希望渺茫，輔導券商一家換過一家，從最初富邦證券輔導推薦，換到元富證券，陸續又有大慶證券、國泰證券成為推薦券商，股價也殺到10元票面價值之下。最後，北極星若沒找到松翰董事長陳賢哲及時金援，撤下興櫃是遲早的命運。

《財訊》報導指出，回過頭來看，法德藥同樣是在本業始終繳不出成績單的情況，去年第2季末淨值只剩下3.1元，自然頻換輔導推薦券商，只是法德藥沒有北極星這般幸運獲得科技金主救援，在沒有券商接手推薦下，只能黯然宣告終止興櫃買賣。

「第2，法德藥撤興櫃的關鍵，也是所有生技股共同的問題，現金流短缺的問題。」承銷商指出，法德藥現金水位不足問題已久，這也是每股淨值始終不見轉機的主因。

現金不足 全球生技業通病

《財訊》分析，若從財報觀測，期末現金餘額約2.8億元左右，但這包含預收轉讓藥證價款人民幣4100萬元，此尚未完成藥證持有人變更程序，若扣除此項，帳上現金僅數千萬元，實在很難再正常營運下去。