受惠於缺貨潮、宅經濟，這兩年台灣半導體業的業績成長顯著，而其中更有不少公司因為中國的「去美化」政策，營收與獲利屢創新高。

近年在美中對峙下，中國業者開始積極導入非美國業者之晶片，帶動台灣半導體「去美化」概念股崛起。當中，以電源管理IC大廠矽力－KY最為耀眼，該公司股價去年一舉超越大立光，成為台股新股王。但事實上，綜觀台股，除了本質實為陸企的矽力之外，其實還有其他「台皮台骨」的台灣IC設計廠，被不少投資人所留意。

隸屬華碩集團、與矽力同樣是電源管理IC設計業者的力智電子，堪稱是今年台灣半導體類股裡，最受市場關注的一檔個股。該公司不僅在年初掛牌前，吸引了超過50萬名股民申購、凍結約3千億元的資金，刷新台股紀錄；甚至，股票正式掛牌一周後，股價更一度衝破千元大關。

然而，如果把時間倒轉回力智成立之初，它其實並不被半導體業界看好。「力智裡面不少人是從前東家（立錡）出來的，還做同樣的電源管理IC產品線，又面臨前東家訴訟，當初我們都覺得怎麼可能做得贏？」 一名類比IC業者透露。

原來，力智是由原本在立錡任職的張天健於2005年成立，當初就是鎖定電源管理IC為主要產品，然而，時序走到2007年，立錡認為力智侵犯其專利，因此對後者在美國、台灣兩地發起侵權訴訟。訴訟落幕後拚虧轉盈

搶進顯卡、伺服器供應鏈

當時，許多力智的客戶怕被訴訟波及，一度不敢向其採購，「當時公司基本上都在花時間打官司，（使得）業務拓展受到不少限制。」一名力智資深員工說。不過這個狀況，在2012年出現了轉機。

原本持股力智約5％股權的華碩，決定參與原以力晶作為大股東的力智增資，讓力智一舉成為華碩持股逾5成、必須計算在其合併財報的子公司。這時候，這場「尾大不掉」的官司，變成了華碩未來獲利的變數，原本就是立錡、力智雙方客戶的華碩，決定出面當「和事佬」讓官司落幕。

「兩家公司都是我們的供應商，也都是滿不錯的公司，如果把資源都花在訴訟，對產業也不是很好。」現任力智董事長、同時也是華碩共同執行長的許先越回憶。在華碩的積極協調下，4年後，這場官司終於落幕，力智的財務數字因此在2016年轉虧為盈。

就在同一時間，當初力智由於主力產品無法出貨，因此「被迫」多角化而發展的另一產品、用於控制電源開關的MOSFET（功率金氧半場效電晶體），開始成為掙脫官司的力智大拚翻身的關鍵。

「後來，力智開始把自己的MOSFET以及驅動IC整合在一起，並且成功吃到了這塊商機。」一名半導體業界人士表示。這名業界人士所指的，正是將這兩種晶片整合在一起、近年力智主打的產品SPS

模組（Smart Power Stage，智慧功率模組），過去3年來，NVIDIA（輝達）將力智納入其高階晶片的公版裡。