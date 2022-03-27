「有人花前月下，有人花下個月的錢……」這是小編近日閱讀時很有感觸的句子，用來闡述現代人為了面子而活，被花大錢的「假精緻」綁架：「其實說得直白一點，誇耀出來的精緻等同於虛榮心。」說到底，「假精緻」與「新貧族」之間只有一線之隔。

該篇文章中，作者以其親身經歷、親眼所見：身邊一位女性朋友、原先認知的「精緻女孩」代表，竟是由一堆謊言堆砌出來的「假象」，舉例來說，曾經在社群相簿裡出現的輕奢風格梳妝台，原來是在雜亂無序的書桌上騰出一塊空位拍出來的；還有打開衣櫃門時，突然滾落出來一大堆衣服……，當下他已在心裡果斷移除原先認定的「精緻美女」牌匾。

有關於「假精緻」，是最近網路上很流行的一個名詞，尤其用來指「被『假精緻』掏空的年輕人」：在人前裝扮得特別漂亮，頗有精緻之感，其實背後卻是在過著低質量的人生。這個名詞在小花平台的理財專欄中，已被引述多次，小編再引用網路上的一段文字「喜愛『假精緻的現代人』，心裡都住著魏嬿婉那樣的小宮女」，提醒你，千萬不要誤入「假精緻」的幸福陷阱裡，小心被掏空變得更窮……。

其實「假精緻」和「真有錢」就只有一線之隔！你是要讓自己繼續「假精緻」陷入慾望的泥淖中，還是從日常生活中一些小小簡單的改變，無痛累積更多財富？要是讓小編選，不用想一定選後者！

說到聰明理財、無痛存下一桶金，相信是許多人汲汲營營所追求的，卻往往是不容易長時間持續達成的目標……；不過，日前媒體報導一名網友將每天用剩的零錢或是紙鈔丟進小豬撲滿裡，就這樣存了3年多，總金額高達「6位數」，掀起眾多熱議 。

據了解，該網友在社群網站上分享個人「殺豬公」的喜悅：從3年前開始將每天用剩的50元銅板和紙鈔丟進特地買來的黃色小豬撲滿裡，不知不覺3年就過去了，等到無法再把錢塞進去時並決定「殺豬公」，一經細算竟然存了新台幣15萬元左右（實際金額14萬6,400元）。

該名網友回憶，在存錢的過程中不去多想（存多少錢），只要有50元銅板和紙鈔就丟進去，這是屬於他個人的強迫存錢法，除去平時固定提撥一筆錢到定存生利息，這筆存款可說是額外多出來的目前他先將錢放入存款帳戶，之後再思考要如何使用……。