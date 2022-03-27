少子化海嘯來襲，台灣新生兒出生率持續下探、現代人愈生愈少。根據教育部最新統計，全國各級學校學生人數再創史上新低，110學年度為417.2萬人、較前一年約減4萬人，如果再與105學年度相比，更是大幅銳減33.2萬餘人，其中尤其值得注意的是，百人以下小校數達1,191校也創下新高紀錄，再加上近來不少私校招生嚴重不足，面臨關門危機，其嚴重性可能遠遠超乎你我的想像。

少子化衝擊 全台百人以下小校數創新高

據統計指出，在全國學生總數中，以國小生119.1萬人最多，其次是大專生的118.6萬人，再者是國中生、高中生及幼兒園生各約58萬餘人，至於其他含特教、補校及空大生等約4萬人。尤有甚者，由於學生數減少，導致許多學校縮減為百人以下小校，截至目前為止，全台灣5間國小、3間國中、1間高中職及3間大專院校陸續停招退場。

適逢4月4日兒童節即將到來，小花平台特別提醒，在今天「兒童愈來愈少」的兒童節，建議身為父母的你，最好能定期檢視過去已為孩子投保的保單，好好超前部署一番，有錢、沒錢各有其不同的做法：當預算充足時，保障可以規劃得更牢固、更滴水不漏；當預算拮据時，則要先針對首要風險做好準備，等到手頭上資金比較寬鬆後，再依序補齊次要的漏洞。

進而言之，不論有錢或是沒錢，提前為孩子規劃完整的醫療保障、不見漏洞，適時轉嫁不必要的風險，「讓孩子們能夠無後顧之憂地健康成長，年年都有開心的兒童節回憶！」

近來有關保險相關重要議題，其中最引人注目的應該要屬兒童保單大改版，這個號稱國內保險史上最難喬的保險法條，經歷4次修法，終於定案最高死亡理賠上限為新台幣61.5萬元；經媒體報導，近來有許多家長收到保險公司寄發的顧客重要權益通知書，內容提及被保險人（子女）未滿15歲，累計喪葬費用保額如果未達新定案的61.5萬元，則建議加保以補足缺口。

在小花平台《未滿15足歲身故、理賠61.5萬元之惑…專家建議可把握機會進行保單檢視！》一文中，歸納整理保險公司的建議：不妨趁此機會好好檢視孩子醫療相關保障，並聽取專業建議，進一步思考是否要補足這61.5萬元的缺口？

另一方面，父母也可以依照不同發展階段孩子的需求，依序著手進行適合他們的醫療險保障，趕緊把握在兒童節前夕，重新看清楚過去投保的保單，並適當調整未來的保障，這才是送給孩子最珍貴的兒童節禮物！

以下小花平台保險顧問將孩子依年齡分為3個成長階段，各有其不同保障重點：