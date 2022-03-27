錢都不夠用了，怎麼存退休金？近年通膨民生物價飆漲，在現今低利率時代，退休理財無法單靠存定存規劃。樂活大叔施昇輝從消費習慣配置收入，再透過高股息ETF穩定配息，即便是月收3萬的小資男女，只要遵守投資紀律，存到買房的頭期款也不是問題。

勞工退休金可分為勞工新制退休金（勞退新制）及勞工保險金（勞保）兩種，其中前者為雇主需劃撥每月6%薪資到勞工的個人專戶，等於幫勞工累積退休金的一種方式，且勞工還可申請最高上限6%的勞退自提，政府近年也不斷提倡自提的好處，能夠為自己多存一點退休金的同時，還有免稅功能。

然而受少子化影響，勞保基金持續入不敷出，近年深陷破產疑雲，且自疫情以來通貨膨脹，食衣住行費用飆漲，頂著日常開銷激增的壓力，同時還面臨高房價，讓不少年輕人對存退休金一事更是有心無力。

ETF達人施昇輝在節目「今天大小事」中從消費習慣針對收入進行配置，他以月收入三萬估算，每個月存下6000元，月開銷限制在2萬4000元，運用在生活基本需求的食、衣、住、行、育、樂等各層面上。

針對上述6個層面的開銷分配，施昇輝一一解釋，「食物」規劃在6000元內，一餐在100元以內，若超出就算在育、樂的預算中；「衣服」則在3000元以內，但並非每個月都需要花上這個金額治裝，而是將一年累積的3萬6000元，趁打折時買物美價廉的衣服。

「住宿」限制在7500元，可以在新北市尋找房租較低的小套房，若是住家裡，則能夠將這部分開銷歸到投資資金；「行」的部分則為3000元，其中還包括每月固定電話費，施昇輝表示，「除非是住在中南部，大台北地區對開車需求不高，不然算上開車、養車，3000元一定不夠」。

至於育、樂兩種需求層面，可以與上述四種開銷做彈性調整，從「想要」及「需要」來做取捨。

而存下來的錢，施昇輝建議可以選擇與大盤連動的ETF 0050，因為是和大盤完全連動，不可能人為操控，且成分股為台灣最大的50家公司，風險完全分散；他補充，由於0050目前價位對小資族有點吃力，亦可選擇高股息ETF 0056，相對便宜且風險也完全分散，每年也有固定的股息。

施昇輝強調，錢存定存的風險是百分之百，「定存僅不到1%的利息，每年通膨率有3%，註定賠錢，越存越窮」，金額雖然沒有變，但今年的10萬與十年後的10萬不一樣。

因此施昇輝認為，將賺到的錢拿去買房子，房子相對保值；他坦言，房價目前確實很高，但現在貸款成數為8成，僅不到2%利率，且他強調「第一棟房子不是投資，買的起最重要」，不一定要離捷運站近，且年輕朋友不要買電梯大樓，大台北地區對車的需求也低，更不用買停車位；綜合上述後，自然就買得起了。