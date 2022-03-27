奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享3/28～4/3星座運勢，雙子座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺；另外處女座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。從整體運勢來看，雙子座、射手座運勢最旺，整體運勢達5顆星，一定要好好把握下周的好運。
▍牡羊座
整體運勢★★★
下周牡羊朋友態度積極，不再守著既有模式，不過金錢運需要留意，正偏財運皆不佳，有破財的機會，留意盲目投資的狀況發生。
▍金牛座
整體運勢★★
下周金牛朋友要注意自己的情緒反應，將是情緒起伏較大的一周，面對一直以來的堅持的事情感到些許的無力。
▍雙子座
整體運勢★★★★★
雙子朋友下周充滿自信，更加接近成功，過往的努力獲得回報。下周事業運最旺，表現亮眼，讓你更願意投入在目前的工作當中，業務性質的朋友可把握機會努力一波。
▍巨蟹座
整體運勢★★★★
下周巨蟹朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，這難得的平靜也讓忙碌的你終於可以好好休息。愛情運最旺，願意給另一半更多的空間，也讓自己多學習成長，雙方的地位呈現平等，立下更堅固的感情基礎。
▍獅子座
整體運勢★★★
下周獅子朋友煩惱增多，都不是容易解決的問題，因此感到很煩躁，情緒起伏較大。
▍處女座
整體運勢★★
下周處女朋友顯得束縛許多，做事綁手綁腳，事業運需要留意，不願意突破現況，行動力下降，一切進度呈現停擺狀態。
▍天秤座
整體運勢★★★
下周工作或生活上有機會接觸新事物，但是天秤朋友顯得畏畏縮縮，甚至有些許的恐懼，因而拒絕了好機會。
▍天蠍座
整體運勢★★★
長久以來堅持的事物或想法，在下周受到家人或朋友的挑戰，因為這樣的狀況讓天蠍朋友情緒受影響，建議要更堅持自己的原則。
▍射手座
整體運勢★★★★★
射手朋友若目前有遇瓶頸，或對環境感到不滿意，下周都有突破現況的機會，你們將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過。
▍摩羯座
整體運勢★★★★
下周摩羯朋友態度更加穩重、踏實，讓自己對事情的掌握度提高許多，也讓周遭朋友對於你感到安心許多。下周金錢運最旺，正偏財運都不錯，有很大的加薪或拿獎金的機會，投資方面也可以多留意，或許會有不錯的投資報酬或機會。
▍水瓶座
整體運勢★★
下周水瓶的朋友顯得比較怠惰，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全，建議面對事情要多想一點，避免決定錯誤。
▍雙魚座
整體運勢★★
下周雙魚朋友內心很矛盾，處理或面對事情時始終猶疑不定，無法下決定，自信心明顯下降。愛情運需留意，雙方發生衝突，產生休息的念頭，建議要多留意另一半的狀況，也盡量避免自己的情緒影響到感情。
【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】
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