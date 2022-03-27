年底的台南市長寶座之爭，民進黨提名黃偉哲競選連任，國民黨則台南市議員謝龍介參選，兩人交鋒也成外界注目焦點。嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑26日表示，國民黨提謝龍介應是看中其名嘴形象與反應口條，但謝龍介在地從政的刻板形象太固定，未來如何利用空戰扭轉選民既有形象，是他必須調整的挑戰。

根據《中評社》26日報導，余元傑表示，上屆台南市長選舉黃偉哲得票數為38.02%，當時國民黨提高思博得票32.37%，這說明反對黃偉哲的綠營選票並沒有流到國民黨，這將是謝龍介未來可以突破爭取的。余元傑指出，謝過去的言行舉止也會被民進黨放大檢視，對綠營而言，台南就是其大本營、聖地，絕對不容許謝龍介翻盤，因此謝龍介參選勢必是場硬仗，如果謝能攪動一池春水，多爭取中間選民的支持，或許還有一點機會。

最後，余元傑觀察，謝龍介參選台南市長是否能協助藍軍開拓新票源，進一步發揮「母雞帶小雞」的功能還有待觀察，以國民黨當前政黨形象，任何提名都要小心謹慎，如果人選不妥，對黨及地方選情勢必有傷。