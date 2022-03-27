新北市市長侯友宜向來對政治議題不熱衷，強調以市政優先，也被外界解讀為與國民黨保持距離。對此，曾在2004年雅典奧運獲得跆拳道銀牌、現任國民黨新北市黨部主委黃志雄直言，「勝選才是唯一的目標」，表示在這個大原則下，是可以接受同志有一些彈性跟空間的。

黃志雄26日接受香港媒體《中評社》訪問，被問到一些年輕候選人，在外造勢時都沒露出黨徽，侯友宜本身對國民黨的活動與政策，也顯得「沒靠那麼近」，這點會不會對黨部覺得困擾？黃回應，「勝選才是唯一的目標」，畢竟有執政權才能為人民做事，這個大原則掌握住了，其實黨部是能夠接受同志有些彈性跟空間的，因為大家的共同目標就是「重返執政」。

黃志雄指出，各個立委與縣市首長、議員候選人，彼此都有自己選區因地制宜的經營方式，最重要的就是，思考論述不要背離整個黨的主要中心思想，只要確立大家都有共同目標，一些個人的彈性與空間都是能被接受的，在大前提下很多事都能妥協。

對此，黃志雄舉例，如果有人脫黨為別的黨打仗，這就很清楚違反了規矩，因為已失去了全黨的共同目標；若沒有，那該同志必然有身為立委、市長、議員，基於各個選區整體考量下，所產生的機動調整，那黨部也會予以尊重。黃強調，要有這樣的思維、心胸、容量，才能夠集所有力量，才有機會重返執政