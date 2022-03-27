很多男性會在意另一半在床上的表現究竟是「真高潮」還是「假高潮」，這是一種什麼樣的心理狀態？

臺灣嵩馥性健康管理中心童嵩珍主任表示，高潮可以分為「生理高潮」與「心理高潮」，醫學上用以衡量生理高潮的表現，包含血壓升高、心跳加快、臉潮紅等變化。但是取決於情境氛圍的心理高潮，其實對性事而言更為重要。

「要先思考高潮對男女雙方的意義是什麼？因為男生喜歡看，女生才會喜歡演，演的後面其實是愛的表現，如果因為不愛而不演，兩個人之間的關係就會痛苦！」

童嵩珍主任表示，男性過於在意對方是不是假高潮，深層原因可能是懷疑自己的「功能」不佳，無法讓對方達到生理高潮。其實，只要適當溝通讓對方愉悅，同樣可以達到心理高潮的效果。

(圖/潮健康提供)

「情境、氛圍都很重要，『性』對於雙方之間，真正說起來是心理上的愉悅，生理部份可能只佔30%，當下你可以感覺到對方的狀態，為什麼還要去分辨腳有沒有彎曲、心跳有沒有加快，也許你只是在懷疑自己的能力？」

●性生活滿意度三大指標 溝通能力技巧要並重

童嵩珍主任指出，性生活的滿意度大抵取決於三方面，第一是伴侶之間的溝通，如果找到彼此協調、契合的方式，性生活自然會和諧，建議男性不用認為必須讓女性「嘶天吼地」才算證明自己的男性自尊。

影響性生活滿意度的第二個層面，則確實是性方面的能力。男性不能「弱」到只用前戲「Cover」、一脫褲子戴上保險套馬上早洩、到了洞口就軟掉，或者進去抽插兩下就軟弱無力退出。以上情況皆可透過治療與訓練來改善。從文獻回顧來看，插入過程維持7-8分鐘以上，可以獲得較佳的性生活滿意度。

第三部份則是技巧，如果一換姿勢就不會做，恐怕連帶會讓性生活變得枯燥乏味。童嵩珍主任建議，男女雙方在性生活上，應該擁有良好溝通、適當能力以及性愛技巧，有機會讓性事協調，讓伴侶彼此擁有不錯的滿意度。

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●改善性的功能要循序漸進 適當加入玩具促進和協

許多男性內心真正在意的，部份仍是性方面的「能力」問題。童嵩珍主任說明，性的功能可以透過訓練改善，以往只有手術、藥物選擇，現在健康觀念普及，針對器官的訓練也有更廣泛的研究。如果有顯著功能障礙，有時無法只靠有氧、重量等運動訓練達到理想，仍建議諮詢專業治療師尋求幫助。

童嵩珍主任表示，改善性方面的功能是循序漸進的過程，難以只用「一招」達到完全改善。以早洩狀況為例，可以透過訓練消除最敏感區域的反應，再從單人手動開始，慢慢訓練到兩個人之間的互動。治療效果比過往方式更顯著。

另外，改善氛圍與情趣也能幫助性生活更豐富。童嵩珍主任指出，愈來愈多人知道可以利用按摩棒等玩具以促進性事和諧，只是使用時間比例應有所拿捏，適當介入玩具確實可讓女性更愉悅，男性不妨在溝通後多方嘗試。