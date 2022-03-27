一名63歲的類風濕性關節炎患者，罹病長達30年，因害怕治療副作用，遲遲未獲妥善控制，經年累月之下，指關節、腕關節都已變形與疼痛，連拿起牙刷刷牙都有困難，甚至侵犯皮膚出現血管炎引發潰瘍，氣管也發炎導致慢性咳嗽。經就醫治療，患者服用新一代口服小分子標靶藥物，病況開始獲得良好控制，高雄市立大同醫院過敏免疫風濕內科主治醫師吳正欽表示，患者服藥後2週內疼痛已明顯緩解，可以自如拿起牙刷，1個月後咳嗽症狀趨緩，第3個月皮膚血管炎的潰瘍也改善。

●「不痛」就等於症狀控制？這是錯誤觀念

在台灣，類風濕性關節炎發生率約0.5%，好發族群是30-40歲女性。吳正欽醫師表示，它是一種自體免疫性疾病，因不正常的抗體或白血球細胞攻擊關節滑液膜造成發炎，形成腫脹、疼痛，且是一種慢性、反覆性的疾病，使人不良於行、日常生活受限。

患者就像「人體氣象台」，一遇天氣變化，關節就隱隱作痛，吳正欽醫師表示，患者會受到天氣、溫度、濕度等變化影響，不過目前確切成因尚不明，但臨床觀察到這些變化會使患者的血流變慢、變少，導致身體疼痛。

另外，患者時常誤以為「只要不痛了，代表病情已受控制。」吳正欽醫師強調，疼痛是主觀的感受，有些患者嚴重腫脹，疼痛感卻很低，所以要客觀評估病情才準確，例如抽血檢驗、超音波觀察滑液膜或血流的狀況，以檢視發炎程度。

●切莫自行停藥 猛爆性復發恐癱瘓

吳正欽醫師表示，傳統藥物對於嚴重頑固型的類風濕性關節炎治療效果不好，疾病緩解率約5成，藥物依賴性高，這時可改以新一代口服小分子標靶藥物或生物製劑治療，研究顯示約7成可得到疾病緩解。此外，有些患者認為打針比吃藥來得有效果，其實是錯誤觀念，因為針劑生物製劑只能抑制一種造成發炎的細胞激素，而口服小分子標靶藥物則能多點打擊細胞激素，免疫調節範圍廣，較能緩解發炎不適。

最近兩年由於新冠肺炎疫情，許多病友就醫習慣改變並無固定回診，若疾病沒有得到緩解，免疫系統長期攻擊關節會造成不可逆的破壞，因此按時用藥與回診是相當重要的。吳正欽醫師呼籲，「類風濕性關節炎不會斷根，病友千萬不要自行停藥。若自行停藥有復發風險，萬一引發猛爆性復發，『1-2天內癱瘓、發高燒都有可能』。」如果有用藥調整的需求，建議先與醫師討論，以免影響病況的穩定控制。