脹氣讓人坐臥難安，甚至還有醫生認為，它會造成免疫力下降，引發各種疾病。

「不知道怎麼回事，常常吃完飯後，脹氣堵住肚子，上不去、下不來，嚴重時還會痛，」深受脹氣困擾的小慧抱怨。

腹脹、腹痛、頻繁的放屁、打嗝，有時令人坐臥難安、有時讓人尷尬不已。

被稱為防癌之母的已故日本醫學博士莊淑旂更認為，「脹氣是萬病之因，」她在《怎樣生活不生氣》書中解釋，氣滯留在體內，會阻礙各種津液的循環，使內臟活力受損，造成各部位的痠痛與疲勞，進而導致免疫力下降而衍發各種疾病，她認為，脹氣是最要不得的現象。

●為什麼會脹氣呢？

1.飲食習慣不好：如吃東西時狼吞虎嚥、邊吃飯邊說話，不少空氣也隨之下肚。而吃完東西又坐著不動，也易致使氣體悶在肚裡。

2.台大醫院院長吳明賢指出，有鼻炎、鼻子過敏的人，常不自覺用嘴巴呼吸，把空氣吸進消化道內，也容易產生脹氣，卻常常被人忽略。

3.吃了易產氣的食物：體內產生的氣大多由大腸內細菌在分解食物過程中產生。而人體內因為缺乏某些消化寡醣類及多醣類碳水化合物的酵素，所以若吃了這類食物如豆類製品、地瓜等，因不易被小腸吸收利用，大多進到大腸再被分解，因此產生更多氣體，包括氮氣、二氧化碳及甲烷等。

有乳糖不耐症的人，因為不易消化牛奶中的乳糖，常一喝牛奶就腹痛。吳明賢醫師建議，不妨改吃低脂優格或許就能改善。

.產氣食物

包心菜、芹菜、洋蔥、綠花椰菜、球芽甘藍、青椒、茄子、馬鈴薯、地瓜、糯米類、芋頭、玉米、香蕉、柑橘類水果、柚子、豆類製品、麵包、汽水、可樂等碳酸類飲料和甜點等。

.消氣食物

白蘿蔔、紅蘿蔔、牛蒡、白芝麻、黑芝麻、海蜇、橘皮。

橘皮洗淨切絲，再用烤箱烤乾，拿少許加水煮沸或泡茶。

4.腸胃道疾病：如大腸激躁症、消化性潰瘍、膽結石、胃炎、腸阻塞、腸套疊、腸粘黏、腸胃道腫瘤等患者，也容易累積腸氣而導致脹氣。

5.壓力大：林口長庚醫院肝膽腸胃科醫師陳益程表示，壓力會使人緊張、心跳加快、血壓上升、肌肉緊繃，致使腸胃蠕動變慢，產生腹脹。

●一整天的預防脹氣法

.從睜開眼睛迎接美好的一天開始，健康的飲食及生活習慣能幫助你預防惱人的脹氣。

.早晨一日之計在於晨，早起散步、活動筋骨，能促進血液循環、活絡消化系統，喚醒腸胃道的功能。

.進辦公室長時間坐在辦公室的人，千萬別彎腰駝背、或癱坐在椅子上，讓小腹突出。健康的坐姿是縮小腹、拉直背脊，才能避免脹氣。

.中午莊淑旂博士建議，午餐前休息片刻，先消除疲勞再用餐。可利用飯前的15分鐘，洗把臉，順便輕輕按摩臉部與肩頸（由下而上），讓人慢慢覺得放鬆下來。

用餐時，避開會產氣的食物。培養心平氣和、愉悅的用餐氣氛，進食時最好細嚼慢嚥。《全食物密碼》作者陳月卿更且建議，成人有幾歲就該每口食物咀嚼幾下。

.另外避免把壓力帶上餐桌，因為匆忙進食，增加腸胃的負擔。也儘量不要邊吃東西邊聊天，或嘻哈大笑，以免把空氣一起吃進肚。

.餐後千萬不要立刻趴下來午睡，最好起身走動，以刺激腸胃蠕動，幫助消化，甚且趴姿也會壓迫胃部而產生脹氣。

.晚上睡前3小時，或每晚8點以後，應儘量不進食，因為就寢時腸胃蠕動變慢，此時食物若還沒消化完，容易腹脹。而晚餐吃八分飽就好，不會造成腸胃的負擔。

.睡前可以做簡單的伸展操以排除一天累積下來的脹氣：

身體平躺，手腳自然伸直。吸氣時右腳屈膝，感覺右腿擠壓到腹部。吐氣時右腳放下來。換左腳重複動作。

●立即消除一肚子氣

不想再受脹氣之苦，4個秘訣提供給你。

1.按穴道。台北醫學大學附設醫院傳統醫學科醫師張家蓓表示，按內關穴可協助調氣。內關穴在手腕橫格紋以上距三指處，以大拇指用力按壓20～30次，不適感會逐漸消失。

2.肚臍邊塗上薄荷油，以順時針方向輕輕按摩，促進腸胃蠕動。

3.起身動一動，姿勢的改變或許能減緩脹氣。

4.身體蜷曲有助排氣。若附近剛好有床，就可以先平躺，雙手環抱屈膝的雙腳，感覺壓迫到腹部。而如果腹痛難忍，或是以前不曾有脹氣困擾者，最近突然覺得不舒服且超過一星期，最好趕緊就醫檢查，以釐清原因。大腸激躁症、胃潰瘍、腸炎等患者有脹氣症狀。