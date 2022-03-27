大陸去年5月下旬開始打壓比特幣和挖礦行為，認為提供洗錢和非法金流擾亂經濟秩序，而挖礦耗電量大又破壞環境，因此官方從去年10月下令禁止採礦，但此舉引發大陸礦機製造商外流，削弱採礦設備出口，反而讓美國趁勢趕上，大陸放棄在半導體領域的唯一優勢，未來恐輸得更慘。

據《東亞論壇》（East Asia Forum）報導 ，半導體是任何礦機的重要零組件，由於採礦的計算需求，需要專用集成電路的特殊機器，這些配備需要5奈米到7奈米的半導體工藝節點。節點愈小，挖礦技術就愈先進。

在中國大陸祭出加密貨幣挖礦禁令後，包括比特大陸等公司已經削減給台積電價值3億美元的訂單，並將大部分生產撤出大陸，而美國已取代大陸成為全球最大比特幣採礦國，因為美國擁有生產積體電路的良好基礎設施，並在地理上，接近生產商和最終用戶的優勢。目前美國主導著整個採礦設備市場，至少會持續到 2027年。

全球加密幣採礦硬體市場正快速成長，至2024年底前將超過28億美元商機，大陸卻錯失這塊市場大餅。

報導指出，儘管大陸是主要晶片進口國，但其晶圓代工巨頭中芯國際只能生產N+1節點，不適用於加密貨幣採礦設備，即使北京沒有實施採礦禁令，大陸也無法作為採礦設備出口商的主導地位，因為美國會限制台積電對大陸的晶片銷售，畢竟台積電商業和政治領域對美國是很忠誠的。