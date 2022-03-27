網路上有許多關於地震發生時該如何應變文章和新聞，究竟當地震來臨時，該怎麼做才正確？內政部消防署在闢謠專區內一一破解。

●謠言1、地震發生時要先打開大門？

正確觀念：若發生會讓家中大門變形的地震，這時為了要去開門，反而可能會因劇烈搖晃而讓自己容易受傷；因此，應等地震搖晃停止後，再來檢查家中水管、瓦斯管線、電線、房屋是否受損。

●謠言2、地震發生時關閉火源及瓦斯？

正確觀念：地震時，除非是恰好在爐火旁亨煮食物，可隨手關閉爐火，否則是不建議在地震當下，前往關閉火源和瓦斯。

●謠言3、地震發生時，注意頭頂上方有無掉落物可能，環顧所處空間牆壁、天花板、 樑柱，檢查有無龜裂？

正確觀念：日本建築學會「阪神淡路大震災-住宅內部被害調查報告書」指出，阪神淡路大地震受傷人數中，有46%受到家具翻倒、掉落或移動而受傷；故平時應該和家人一起檢查居家空間是否安全，家具是否妥適固定，等地震來臨時，才能有效減少受傷的機會。

●謠言4、地震發生時，千萬別往外跑（除非你身處一樓），若你所處位置在透天住家，應往頂樓跑？

正確觀念：在地震發生搖晃時，無論在任何樓層，都不建議往外奔跑之避難行為，因為有可能因劇烈晃動而跌倒、或遭掉落物品擊中而受傷。

地震發生當下即是要確保自身安全，立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，形成防護屏障，以免被掉落的物品砸傷。

●謠言5、地震時，因為廁所空間較小，四周皆有牆壁，可承受較大壓力，而且廁所有水源、水管，應迅速往廁所或冰箱移動？

正確觀念：地震發生時，執意衝往廁所，反容易滑倒、跌倒而受傷。另冰箱如未妥適固定，在地震搖晃時，反可能翻倒、掉落或移動，造成傷害。

因此，建議於地震發生前，平時可觀察住家內的堅固處或穩固家具下方空間(非在玻璃底下)，確認地震避難時，可躲避位置；若週遭無桌子，則可選取相對安全、上方無可掉落物之處所，採取保護自己的動作。

●謠言6、地震時，切記「不要」往外跑，要往上移動？

正確觀念：地震時切勿胡亂奔跑，也不需特意往上或向下移動，增加自身在移動過程中的風險；待地震搖晃結束後，再行評估建築物是否安全，並判斷是否需避難到空曠處或避難收容所。

●謠言7、開車時遇到地震，要趕快離開車子，躲在2車之間？

正確觀念：行駛中的車輛，如察覺到車輛異常晃動或觀察到四周建築物、號誌或燈桿等有搖晃情形時，此時的作法應是緩慢的靠邊停車，拉上手剎車，按下警示燈，盡可能停於在空曠處，避開高架道路、橋梁、電線桿、交通號誌等設施；同時，留在車內，等到地震搖晃停止。

●謠言8、地震時該往冰箱躲比較安全？

正確觀念：大多數家庭的冰箱並沒有「固定」，地震劇烈搖晃時，反而可能先因為傾倒而遭壓傷或受困；建議平時應該和家人一起檢查居家空間是否安全，家具是否妥適固定，等地震來臨時，才能有效減少受傷的機會。

●謠言9、地震發生時要躲「黃金三角」或「生命三角」，這真的是正確的嗎？

近來網路流傳的「黃金三角」或「生命三角」，一直以來都被認為是錯誤的資訊，美國聯邦緊急事務管理總署(FEMA)及加州政府於ShakeOut地震防災演練網站亦具體提出黃金三角的錯誤觀念，並予以澄清。

正確觀念：

1、在已發展的國家，發生地震時很少造成建築物像三明治一樣全面式的倒塌。

2、地震時，並不是房屋內所有的家具都會被壓毀，人們是可以在家具的保護下存活的。

3、當地震發生時，因搖晃的結構特性各不相同，使民眾無法預先知道建築物倒塌的方向，並及時避難至可躲避位置。

4、當地震劇烈搖晃時，要移動到指定的地點是很危險的，行進中容易被家具撞傷也有可能因為高處的東西掉落而砸傷。

所以，當地震發生時，請記得3個動作「趴下(DROP)、掩護(COVER)、穩住(HOLD ON)」，保護自己頭頸部的安全，減少受傷的風險。