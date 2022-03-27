俄羅斯25日表示，完成第一階段軍事行動，將專注解放烏克蘭東部頓巴斯地區。

俄羅斯國防部25日宣布大致完成在烏克蘭的第一階段軍事行動，將轉向聚焦解放烏東頓巴斯地區，這是否代表莫斯科坦承入侵行動失敗、將縮小侵略規模？專家指出，這類結論言之過早，但確實顯示莫斯科認識到不能同時進行多項行動。專家更警告，如果俄軍專注一次達成一項目標，屆時可能加強空中火力。

俄羅斯軍隊在烏克蘭其他地區的進展未明，近期在首都基輔近郊也遭到烏軍逼退，英國廣播公司（BBC）指出，現在就做出俄軍放棄拿下基輔的結論為時尚早，不過西方官員指出，俄軍確實一再遭遇挫敗。

此外西方官員也認為，俄羅斯國防部的聲明暗示，莫斯科認識到出兵前的策略已經失敗，一名官員說：「俄羅斯認識到不能同時進行多個行動。」

西方官員們指出，俄軍正在建立多達10個營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG）前往頓巴斯地區，官員們擔心俄軍可能專注於進行聯合行動，包圍烏軍駐守在烏東「接觸線」（contact line）的最佳戰鬥部隊。

BBC指出，接下來可能看到俄軍向烏東頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）地區中尚未控制的區域推進，目標可能是會師從哈爾科夫（Kharkiv）、伊久姆（Izium）等向南挺進的部隊，如果俄軍最終也順利拿下南部港市馬立波（Mariupol），這些南部軍隊將能進一步向北推進，完成包圍東部烏軍。

儘管這些目標目前看來仍遙不可及，不過BBC指出，如果俄羅斯最終確立一次達成一個目標的結論，俄軍有可能集中空中火力，屆時即便是紀律嚴謹、士氣高昂的烏克蘭軍隊，也需要所有協助來抵抗壓力。

一名西方官員表示：「我希望那就是西方提供的武器能為烏克蘭軍隊做出最大貢獻的地方。」

一名美國國防部高階官員也警告，俄軍轉向頓巴斯地區並不代表莫斯科已經放棄更大的企圖心，「我們沒有看到重新評估入侵行動的狀況。」