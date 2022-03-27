新聞網站「The Drive」報導，法國睽違約30年以來，首度同時讓3艘核子動力彈道飛彈潛艦出海巡弋，大幅強化其核子嚇阻能力，可能是擔憂俄羅斯在烏克蘭戰況不利之下，普丁（Vladimir Putin）有機會動用核武。

「The Drive」引述法國布勒斯特（Brest）地方媒體《電訊報》（Le Telegramme）報導，稱2艘凱旋級（Triomphant-class）彈道飛彈潛艦已離開伊里朗格（Ile Longue）基地，加入本就在執行巡弋任務的另1艘同級艦，讓同時離港執勤的法軍彈道飛彈潛艦達到3艘，是1980年代末期以來首次。

「The Drive」表示，法國目前擁有4艘凱旋級，但通常只會讓其中1艘出海擔負戰備任務；就算將時間拉回冷戰結束至1997年期間，當時法軍雖擁有5艘可畏級（Redoutable-class）核子動力彈道飛彈潛艦（首艦「可畏號」1991年12月1日先行退役），在巡弋任務中也只會同時出動其中2艘。

雖然也有人認為，目前同時在未知地點巡弋的3艘凱旋級中，最早出海者可能即將結束任務，只是回港時間稍有延遲。但「The Drive」指出，即使只同時派出2艘彈道飛彈潛艦，仍代表法軍已決定將其戰略嚇阻能力提高1倍，原因可能是俄羅斯拒絕排除於俄烏戰爭中動用核武的可能性，讓馬克宏（Emmanuel Macron）決定告訴普丁，法國「已做好準備」。

除了彈道飛彈潛艦之外，法國海軍24日也宣布，其已於23日成功試射ASPM-A超音速巡弋飛彈。該型武器搭配當量較低的戰術核彈頭，被稱為「戰略前」武器，作為法國發動全面性核子報復前的「最後警告」，可能用於嚇阻俄羅斯動用戰術性核武的危險想法。