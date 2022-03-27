俄羅斯國營的輸油管線公司Transneft近期公佈，4月份計劃從西部港口每天向油輪裝載226萬桶原油，創2019年6月以來最高紀錄，這令交易商感到驚訝的同時，也顯示俄國企業相信便宜的烏拉爾原油不愁找不到買主。

交易商原本預期，4月俄羅斯原油出口會低於3月水準，以往烏拉爾原油逾70%是經由海運銷往歐洲，但在俄烏戰爭開打後，多數歐洲煉油業者已減少購買俄國貨。

標普全球普氏能源資訊（S&P Global Platts）的定價窗口顯示，俄羅斯第二大石油公司Lukoil旗下的LITASCO周三曾以超低價出售10萬噸烏拉爾原油，價格比布侖特原油現貨價便宜31.35美元。這對如今正面臨每桶120美元高油價的煉油廠來說，這無異是丟出一根誘人的紅蘿蔔。

但亞洲業者是否會購買這些歐洲人不想染指的便宜原油？目前來看，印度已展現出巨大的「胃口」。根據彭博資訊的數據，印度煉油廠已購買至少800萬桶烏拉爾原油，主要將在4月裝載，不過如果亞洲市場的需求無法消化俄羅斯準備釋出的烏拉爾原油，俄羅斯將面臨下調裝載量的壓力。