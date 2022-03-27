【愛傳媒黃珊珊專欄】孩子的競爭力是需要被驗證的，缺的只是一個機會。

我相信孩童都有無限的可能性，每個孩子天賦不一、興趣不一，但台灣不像日本有「專門學校」，或是像美國有電影學院，社會盛行單一的考試價值觀，造成只有特定類型的人才出頭。

從18世紀工業革命開始，學校傾向複製相同的社會階層，崇尚的是「相同的訓練」，而不是「多樣的發展」。對特定領域有夢想、有熱情的孩子，成績可能不是非常頂尖，如果沒有人推一把，送他們到適合自己的戰場上，可能就失去了覺醒的機會。

感謝留學展的各位，給予學生與家長這麼好的平台。台北市也一樣，非常重視孩子們與國際的接軌，以及提供每個有才華的學生所需的資源。例如教育局提供的青年留學貸款補助，提供「10年免息」的條件，6年來已經補助超過6千位青年，利息補助超過7億元。

除此之外，我們還有交換學生計畫，同時也鼓勵與國際間的姊妹校共同合作，努力打造一個機會均等的環境，我希望在台北市的學子們，只要肯努力，就有機會觸及自己的夢想！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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