【愛傳媒左化鵬專欄】我喜歡「吃豆腐」，我指的是真正的吃豆腐。昨天一天，就和內人在石碇的一家百年豆腐老店，享用了一餐炸豆腐、越南豆腐捲、麻辣鴨血豆腐、豆腐羹，吃的舐舌抹唇，意猶未足，又多點了一客豆花花生湯。

不知何時，「吃豆腐」被賦予了另外兩種不同的負面涵意。如有些騷公雞，一看到漂亮的眉妹，就眉飛色舞，獸性大發，忍不住伸出鹹豬手（祿山之爪），這種調戲女性的行為，就被稱為吃豆腐。

此外，北部有一位民調甚高的市長，別人鼓動他競選2024年總統，他總是猶抱琵琶半遮面，遮遮掩掩，吞吞吐吐，欲語又止說：「不要吃我豆腐」。此處說的吃豆腐，帶有佔便宜的意思。

我可是正經八百的前來吃豆腐。石碇的這家「王氏豆腐」店，十里飄香，已見證了小鎮百多年的歷史。店面外表不起眼，卻是下港有名聲，頂港最出名，店前貨卡進進出出，都是北部各大餐廳前來批貨，據說，深坑豆腐一條街， 百分之八十的豆腐，都出自此處。

四十多年前，我常到石碇的溪中釣魚，回程時，總不忘到這家豆腐店，買幾瓶有濃濃豆香的豆漿，和幾板手工鹽滷豆腐。他家的豆腐，我們全家人都愛吃，由於未加防腐劑，不易保鮮，一回到家中內人立刻忙得不亦樂乎，或清蒸紅燒、或做豆腐羹、或加些醬油涼拌，或加幾塊豆腐煮火鍋，吃得大人小孩都嘴笑眉笑，過癮極了。

記得，當時賣豆腐的是一位佝僂著腰身，滿口黃牙的老阿嬤，她見我是常客，常放下手邊的活，拉著我閒聊幾句。她說，她的祖先清朝時期，就從福建漳州遷來石碇落腳，初來他鄉異地，舉目無親，只好賣豆腐營生。

那時的石碇，是宜蘭通往台北的主要幹道。坪林的茶、石碇的煤，都集中在此轉運到台北，礦工如雲，商旅如織，這裡被稱為「小迪化街」。

青山依舊在，幾度夕陽紅。如今，豆腐老店依舊在，只是不見老阿嬤的身影，我見到店裡五六個年輕人，滿頭大汗，忙著招呼客人，店旁又新開了一家窗明几淨的豆腐小吃店，老闆的越南媳婦，添加了新花樣，加賣起不同口味的越南豆腐捲。

遇見了第五代的王老闆，他母親過世後，他立刻偕越南媳婦返鄉，無縫接軌的接掌了豆腐店的業務，他堅持做手工鹽滷豆腐，要把媽媽的味道，保留下來。他說：如今，疫情趨緩，小鎮的觀光客，呈爆發性的增長。許多人都慕名而來吃豆腐，生意太好，實在沒辦法，真是傷腦筋，子孫都來幫忙，每到假日，還要再增加五六名人手。

王老五賣豆腐。年過六旬的王老闆說，他們是石碇老街最早起床的一群人，別人還在溫暖的被窩裡，他們就要摸黑起床，每天清晨三點，磨豆、煮漿，瀘渣、加滷水，冷卻、切割定型，一氣呵成，千萬馬虎不得。

製作豆腐的過程，環環相扣，就像演奏一曲起伏有致的交響樂，而額頭發亮的王老闆，就是那神氣活現的總指揮。

作者為資深媒體人

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