不少家長分享自家國小孩子奇葩的回家作業，考倒許多大人，近日一題數學題更讓網友傻眼。有網友表示，自己被朋友問國小數學題「16:59經過60秒後是下午幾點」，他回答下午5點卻答錯，因為老師答案是10點，讓他忍不住詢問是不是自己的問題。

原PO在《爆廢公社》PO文表示，自己被朋友問到國小孩子的數學題，只見截圖中，第38題寫著「現在是16:59，經過60秒鐘，是下午(__)時」。原PO說，他被問到時不加思索就秒達下午5點，沒想到被打槍，因為朋友說老師的答案是下午10點。

16:59過60秒，老師給答案竟然是晚上10點，讓網友百思不得其解。(圖／爆料公社)

傻眼的原PO貼文忍不住詢問「是我邏輯有問題嗎？有沒有人可以幫他解惑」。不少網友紛紛吐槽：「邏輯有問題的不是你，是老師」、「看來是一個毫無時間概念的老師呢」、「建議你問那個說在非洲每60秒就有一分鐘過去的人」、「老師有喝吧XD」、「好想看看這老師的樣子」、「其實是老師跟家長不能說的暗號」、「碰過這題，小二數學，答案是下午5點沒錯，老師應該是忙昏了」。

亦有其他人讓人啼笑皆非的看法：「時空背景不同了，所以不一定是下午5點」、「大概是想說躺個60秒休息，結果醒來已經晚上10點了吧，看來老師很懂賴床」、「老師可能教了301個學生，每個學生浪費1分鐘，所以總共要加301分鐘，剛好是晚上10點，選我正解」、「叫老師昨晚別續攤就是不聽，唉」。