拜登造訪位於波蘭華沙的烏克蘭難民營 直呼俄羅斯總統普丁是屠夫

0720:美國總統拜登周六在造訪位於波蘭華沙的烏克蘭難民營，情緒激動地與難民會面後，直呼俄羅斯總統普丁是「屠夫」，而先前他已稱這位克宮主人是戰犯。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，從俄軍侵略烏克蘭至今，已有370萬當地民眾逃亡，而拜登26日在難民營停留30分鐘，和難民話家常後，一面大讚烏克蘭民眾勇敢，一面則痛批普丁是屠夫，他還緊緊擁抱一名為難民掌廚的波蘭志工說，「我愛妳！我愛妳！」。