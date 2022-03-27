不斷更新》叫戰犯算客氣 拜登訪波蘭烏難民營怒斥普丁屠夫 07:392022/03/27 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登26日情緒激動地造訪位於波蘭華沙的烏克蘭難民營，抱起其中1名小女孩。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜登造訪位於波蘭華沙的烏克蘭難民營 直呼俄羅斯總統普丁是屠夫 訂閱影音： 中時新聞網 0720:美國總統拜登周六在造訪位於波蘭華沙的烏克蘭難民營，情緒激動地與難民會面後，直呼俄羅斯總統普丁是「屠夫」，而先前他已稱這位克宮主人是戰犯。 據《紐約郵報》（New York Post）報導，從俄軍侵略烏克蘭至今，已有370萬當地民眾逃亡，而拜登26日在難民營停留30分鐘，和難民話家常後，一面大讚烏克蘭民眾勇敢，一面則痛批普丁是屠夫，他還緊緊擁抱一名為難民掌廚的波蘭志工說，「我愛妳！我愛妳！」。 President Biden just called Vladimir Putin a “butcher.” Trump called Putin a “genius.” pic.twitter.com/KNlnLECjBp— MeidasTouch.com (@MeidasTouch) March 26, 2022 在烏折損20個營 俄慘找臺階下 縮小占領規模 只要烏東就好 CNN：俄攻打烏克蘭 為何外資逃離台灣創紀錄 #俄羅斯 #烏克蘭 #拜登 #普丁 #屠夫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》火大日制裁 俄在爭議島嶼軍演 07:492022/03/26 國際 不斷更新》拜登：看在老天爺的份上 不能讓普丁繼續掌權 18:472022/03/26 國際 海納百川》俄烏戰爭改變了歐盟（孔田平） 17:322022/03/26 海納百川 戰事有變？普丁大增傭兵部隊赴烏 美曝最新目標 13:352022/03/26 國際 時論廣場》沒有終戰指導的俄烏戰爭（淡志隆） 19:102022/03/26 時論廣場 從推背圖看普丁下一步 命理師：讓人非常驚悚 21:262022/03/26 政治 俄羅斯誇耀其核武力 助長軍備競賽 21:062022/03/26 國際 烏克蘭公布影片 俄核能員工批同胞開戰殺害婦孺 14:152022/03/26 國際 海納百川》中國不能指望俄羅斯來分擔戰略壓力（張駿） 12:292022/03/26 海納百川 俄完成第一階段行動 澤倫斯基信心喊話 22:292022/03/26 國際 普丁怕銀彈沒了？ 俄羅斯央行要搜刮黃金 18:192022/03/26 財經 印度角色微妙 軍事專家：能毀滅美國的只有這國 19:112022/03/26 政治 俄羅斯縮小目標只要烏東就好？ 林濁水竟這樣評價普丁 17:192022/03/26 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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