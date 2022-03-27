韓劇年年掀熱潮，將長年日劇獨大的局面，化為日韓兩巨頭稱霸東亞娛樂製作的新局面。台灣的觀眾們也藉由影音平台，更便利地看到了無比多樣的劇作。林國峰，一位劇場編導與戲劇老師，發現了「比看劇更重要的事」。他安排了一系列「看韓劇課」，帶領了一群中年女性學員們，以韓劇為教材，讓成員們用更不一樣的眼睛來觀看，林說：「我相信有懂得看戲的演員，才會讓劇作獲得審視；台灣要有更懂得看劇的觀眾，我們的戲劇作品才會有更進步的可能。」

以劇為教材「學追劇」

一開始，學員不知道戲劇的專業在哪裡，透過課堂上觀劇加上林國峰精闢的解說，學員們漸漸地知道什麼是戲劇的專業，例如劇本其實是有情節結構、有起承轉合，以及有轉折、有衝突，「她們還要學習知道什麼叫『事件』、『角色曲線』是什麼？ 讓學員知道，為什麼角色要成長、轉變。」

林國峰舉例，他用了《來自星星的你》講解了「何謂劇本」，「那一堂課講的專題是劇本，《來自星星的你》讓女主角在劇始最初6分鐘就建立了所有清楚人設，俐落而有效，學員們也在林的循循善誘下，看台詞怎麼設計、事件怎麼發生、角色哪裡成長了？等種種發現，「在很多瞬間，我會看到學員們有種『喔～！』的恍然大悟，這也讓我確認了學員們的理解。」

劇場編導林國峰認為提升劇作品質，得先有「懂得看戲」的觀眾。（林峻霖攝）

又如《來》劇中都敏俊講生物學、公、母蒼蠅交配，林趁此告訴學員：「他其實就是用了Ａ來講Ｂ，也就是代表訴說著男女主角的感情狀態，如果你有辦法看得出來劇本有著這樣的設計，你們就是專業的觀眾，接著會發現劇本之美妙、之設計精巧。」學員們聽到後，皆發出「哇！原來是這樣子耶」的驚嘆聲。

「他們漸漸明白，一部戲劇原來有一個大命題，然後大命題裡面有很多小命題，這就是編劇在的設計上面必須要做的一個工程。」當原本是素人的學員們，累積起對戲劇元素的品感度，「看到她們把『懂得看劇』的眼睛打開後，我確定她們是回不去素人狀態的，她們以後就看到一部戲劇，就會想『這就是老師教過的轉折、衝突、潛台詞』等，就像我們劇場人最初在進到戲劇之門時、會看到一個新的世界那當下一樣。」

《來自星星的你》日文官方視覺。（取自官網）

林國峰也以《富豪辯護人》一劇分析表演，分析何謂「潛台詞」，「一句『我要出去買杯咖啡』，可能包含著各種含義，學員們理解「潛台詞」後、被開發出對台詞的敏感度，他們有的猜、有的自由發想，林看得出這些媽媽學員們的進步，「我在課堂中，不斷地走走停停問大家問題，例如細問『這位演員怎麼讓他的心境表現得更完整？他用了什麼小道具嗎？』學員們就能更深知一個演員如何做選擇、功力何在、魅力為何。」

一連串課程下來，學員們這都鍛鍊出銳利的觀眾眼，那個會他們心中發酵，甚至提出自己的意見的成長。這樣我就會確定，她們真的會了。」林期盼藉由這樣的帶領，讓更多台灣觀眾不是僅僅在「看」戲，更能「勘」劇，在提升自身觀賞能力的同時，也讓台灣劇作提升創作之質。