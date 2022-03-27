對於美國揚言，若向侵略烏克蘭的俄羅斯提供「物質支持」，將為此付出嚴重代價，白宮也暗示必要時不排除搬出「二級制裁」。美國真的會實施二級制裁嗎？前民進黨立委、文化大學教授郭正亮直言「不會」，因為問題很大，如果一旦實施二級制裁，搞不好全世界10％的貿易就停止了！朱學恒也認為很危險，若實施通膨會更嚴重！

美國總統拜登與中國國家主席習近平18日進行了1小時50分鐘的視訊通話。拜登傳達的核心意思是，中方若向侵略烏克蘭的俄羅斯提供「物質支持」（material support），將為此付出嚴重代價。白宮也暗示必要時不排除搬出「二級制裁」。

一級制裁的管轄對象主要為美國人，台灣企業應留意的是二級制裁(secondary sanctions regime)。「二級制裁」的主體是外國人（非美國人），如果美國禁止外國人的某種交易，但第三國企業或個人卻實施了該筆交易，將面臨美國的制裁，例如與伊朗的貿易。二級制裁就是「長臂管轄」，是美國司法機構對外進行的管轄權擴張，禁止美國人和被制裁的非美國人開展交易，以此禁止非美國人進入美國市場。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

以台灣而言，如果台灣人或企業違反制裁，美國可能凍結該名人士在美國境內的資產、禁止美國人與該名人士進行任何交易、禁止任何美國人投資或購買該名人士的股權或債券、禁止該名人士使用美國金融機制辦理業務或開設帳戶等措施。

宅神朱學恒。（資料照片）

而美國真的會啟動二級制裁嗎？郭正亮日前在朱學恒直播訪問時直言不會，因為問題很大，如果一旦實施二級制裁，搞不好全世界10％的貿易就停止了！朱學恒也認為很危險，若實施通膨會更嚴重！